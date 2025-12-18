Το SEAL 5 DM-i είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο Super DM της BYD με sedan αμάξωμα που λανσάρεται στη χώρα μας. Η άφιξη αυτή απευθύνεται σε αγορές όπου οι καταναλωτές εκτιμούν το sedan αμάξωμα και αξιοποιεί τις ίδιες τεχνικές καινοτομίες που περιλαμβάνονται στο επιτυχημένο εμπορικά SEAL U DM-i.

Προσφέρει κορυφαία εκμετάλλευση χώρων, καινοτόμες τεχνολογίες και την μεγάλη οικονομία καυσίμου του υβριδικού συστήματος DM (Dual Mode), το οποίο μπορεί να προσφέρει αυτονομία που υπερβαίνει τα 1.000 km με ένα γεμάτο ρεζερβουάρ και μια πλήρη φόρτιση.

Φέρει τη νέα Super DM plug-in hybrid της BYD, η οποία συνδυάζει την υπερσύγχρονη Blade Battery της εταιρείας με έναν ειδικά σχεδιασμένο, υπέρ-αποδοτικό βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων, για ισχυρή απόδοση και μεγάλη αυτονομία στην καθημερινή χρήση.

Η τεχνολογία Super Hybrid DM (Dual Mode) μπορεί να λειτουργεί με δύο ξεχωριστούς τρόπους: EV Mode: Οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. HEV Mode: Ο ίδιος βασικός τρόπος λειτουργίας εφαρμόζεται τις περισσότερες φορές· σε αυτήν τη επιλογή, ο βενζινοκινητήρας τροφοδοτεί με ενέργεια τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα μέσω ενός inverter, ενώ το αυτοκίνητο προσφέρει απόκριση όμοια με αυτή ενός καθαρού ηλεκτρικού οχήματος. Όταν οι απαιτήσεις επιδόσεων είναι υψηλές, το HEV μπορεί να αλλάξει από Series σε Parallel, συνδυάζοντας τη δύναμη του βενζινοκινητήρα με αυτή του ηλεκτροκινητήρα για μέγιστη ισχύ.

Το SEAL 5 DM-i διαθέτει περισσότερη από αρκετή ισχύ για την καθημερινή οδήγηση, επιταχύνοντας από 0-100 km/h σε μόλις 7,5 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η εξελιγμένη τεχνολογία Super DM συνδυάζει αυτήν την απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή μεικτή κατανάλωση καυσίμου (WLTP σταθμισμένη συνδυασμένη) μόλις 1,7 L/100 km, μειώνοντας σημαντικά το καθημερινό κόστος χρήσης. Το SEAL 5 DM-i είναι κυρίαρχο στην πόλη, με αυτονομία έως 100 km μόνο με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και το ρεζερβουάρ γεμάτο, αυτό το υπερσύγχρονο sedan προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία άνω των 1.000 km, ιδανική για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Ο ενσωματωμένος AC φορτιστής επιτρέπει πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας (15%-100%) σε λιγότερο από τρείς ώρες, διασφαλίζοντας ότι το SEAL 5 DM-i παραμένει πάντα στη μέγιστη αποδοτικότητα.

Στην καρδιά του συστήματος κίνησης βρίσκεται η Blade Battery της BYD, η οποία χρησιμοποιεί χημεία λιθίου-σιδηρού-φωσφόρου (LFP) για υψηλότερα επίπεδα αντοχής και ασφάλειας σε σχέση με τις παραδοσιακές μπαταρίες EV και PHEV, χωρίς τη χρήση νικελίου ή κοβαλτίου. Μπορεί ακόμη και να περάσει το τεστ διάτρησης με καρφί (nail penetration test), μία από τις πιο αυστηρές αξιολογήσεις ασφάλειας για μπαταρίες αυτοκινήτων. Η κατασκευή της Blade Battery σε σχήμα κυψέλης προσφέρει εξαιρετική ακαμψία και αντοχή, ενώ παράλληλα επιτρέπει την κορυφαία εκμετάλλευση χώρων.