Το BBC αποκαλύπτει σοκαριστικές πρακτικές εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου, με θύματα μικρά παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.

Σε πολύμηνη έρευνα, αποκαλύφθηκε ότι απελπισμένοι γονείς άρρωστων ή ετοιμοθάνατων παιδιών έχουν πέσει θύματα διαδικτυακών εκστρατειών απάτης. Οι εκστρατείες αυτές ισχυρίζονται ότι συγκεντρώνουν χρήματα για τη σωτηρία παιδιών, ωστόσο οι οικογένειες συχνά δεν λαμβάνουν ούτε ένα μέρος των δωρεών.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 15 οικογένειες που δηλώνουν ότι δεν έλαβαν σχεδόν τίποτα από τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για λογαριασμό τους. Εννέα από αυτές ανέφεραν ότι δεν είχαν καν γνώση ότι οι εκστρατείες είχαν δημοσιευτεί, παρά το γεγονός ότι συμμετείχαν σε κινηματογραφικά γυρίσματα με τα παιδιά τους. Οι συνολικές δωρεές που φέρονται να συγκεντρώθηκαν υπερβαίνουν τα 4 εκατομμύρια δολάρια.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι ο Ισραηλινός Erez Hadari, κάτοικος Καναδά. Η έρευνα ξεκίνησε όταν μία διαφήμιση στο YouTube με ένα κορίτσι από τη Γκάνα που ζητούσε βοήθεια για τις δαπάνες της θεραπείας της, συγκέντρωσε σχεδόν 700.000 δολάρια. Σύντομα, διαπιστώθηκε ότι πολλά βίντεο ακολουθούσαν το ίδιο μοτίβο, με επιδέξια παραγωγή, συναισθηματική γλώσσα και μεγάλη χρηματική απήχηση.

Οι εκστρατείες φαίνεται να συνδέονται με την οργάνωση Chance Letikva (Chance for Hope), με έδρα Ισραήλ και ΗΠΑ. Η αναζήτηση των παιδιών ήταν δύσκολη και έγινε μέσω γεωγραφικού εντοπισμού, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και λογισμικού αναγνώρισης προσώπου σε χώρες όπως η Κολομβία και οι Φιλιππίνες.

Αποκαλύφθηκε ότι τα βίντεο ήταν καλοστημένα και με σενάριο. Οι γονείς υπογράφουν συμβόλαια και τα παιδιά περνούν «οντισιόν». Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, αναζητούνταν «όμορφα παιδιά» ηλικίας 3–9 ετών, «χωρίς μαλλιά». Όταν τα βίντεο δημοσιεύονταν, οι γονείς περίμεναν τα χρήματα, αλλά συχνά αυτά δεν έφταναν ποτέ, με δικαιολογίες όπως ότι η εκστρατεία «δεν ήταν επιτυχής» ή ότι «τα χρήματα καλύφθηκαν από το κόστος της διαφήμισης».

Η τραγική πραγματικότητα είναι ότι πολλά από τα παιδιά δεν έλαβαν ποτέ τη θεραπεία που απαιτούσαν οι δωρεές και έφυγαν από τη ζωή περιμένοντας βοήθεια που δεν ήρθε. Οι προσπάθειες επικοινωνίας του BBC με τον Hadari απέβησαν ανεπιτυχείς, εκτός από μία απάντηση μέσω φωνητικού μηνύματος, στην οποία ισχυριζόταν ότι η οργάνωση «δεν ήταν ποτέ ενεργή», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Πηγή: BBC