Ένοχος για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και άλλες κατηγορίες κρίθηκε ο Καρλ Ρινς, σκηνοθέτης του Χόλιγουντ γνωστός για την ταινία «47 Ronin» με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ριβς, ο οποίος καταδικάστηκε για εξαπάτηση του Netflix.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Ρινς απέσπασε από την δημοσιλή πλατφόρμα 11 εκατ. ευρώ για μια τηλεοπτική παραγωγή, που δεν έγινε ποτέ. Ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε τα χρήματα για πολυτελείς αγορές, μεταξύ των οποίων αρκετές Rolls-Royce, μία Ferrari και φέρεται να ξόδεψε περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια σε στρώματα και κλινοσκεπάσματα υψηλής ποιότητας.

Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Ο δικηγόρος του δήλωσε, ότι θεωρεί την ετυμηγορία λανθασμένη, υποστηρίζοντας πως «θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο, για καλλιτέχνες που εμπλέκονται σε συμβατικές και δημιουργικές διαμάχες». Οι εισαγγελείς ανέφεραν, ότι το Netflix είχε καταβάλει αρχικά στον Ρινς περίπου 44 εκατ. δολάρια για τη σειρά επιστημονικής φαντασίας «White Horse».

Στη συνέχεια, ο σκηνοθέτης ζήτησε επιπλέον 11 εκατ. δολάρια, ισχυριζόμενος ότι τα χρειάζεται για να ολοκληρώσει την παραγωγή. Ωστόσο, αντί να επενδύσει τα χρήματα στο πρότζεκτ, τα μετέφερε σε προσωπικό λογαριασμό. Μέρος του ποσού χάθηκε σε αποτυχημένες επενδύσεις, ενώ τα υπόλοιπα τοποθετήθηκαν σε κρυπτονομίσματα, από τα οποία ο Ρινς αποκόμισε κέρδη, που επίσης κατέθεσε στον ίδιο λογαριασμό.

Ακολούθησαν οι πολυτελείς αγορές: Πέντε Rolls-Royce, μία Ferrari, 652.000 δολάρια σε ρολόγια και ρούχα, καθώς και δύο στρώματα αξίας 638.000 δολαρίων και κλινοσκεπάσματα 295.000 δολαρίων. Επιπλέον, χρησιμοποίησε περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια για την εξόφληση πιστωτικών καρτών.