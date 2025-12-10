Το Υπουργείο Ανάπτυξης προειδοποιεί τους πολίτες για ψευδεπίγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες και εμφανίζεται να προέρχεται δήθεν από το ίδιο το υπουργείο, με θέμα ένα «δωρεάν πακέτο γιορτών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μήνυμα αυτό αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και δεν έχει καμία σχέση με επίσημη επικοινωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνεται, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει ήδη ενημερωθεί και διερευνά την υπόθεση.