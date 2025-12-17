Η Γερμανία ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της με χρηματοδότηση ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για νέο εξοπλισμό, συστήματα πυραυλικής άμυνας και οχήματα μάχης, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Bundestag.

Το κονδύλι θα καλύψει την αγορά ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και ενδυμάτων για τους στρατιώτες. Από αυτά, τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την επέκταση του συστήματος πυραυλικής άμυνας Arrow 3 και δύο δισεκατομμύρια ευρώ για το σύστημα αεράμυνας Patriot. Περισσότερα από τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την προμήθεια οχημάτων μάχης πεζικού τύπου Puma.

«Το εννοούμε σοβαρά, όταν λέμε ότι εξοπλίζουμε την Bundeswehr μας για να είναι υψηλής απόδοσης και ανθεκτική – το συντομότερο δυνατό. Και το εννοούμε σοβαρά όταν λέμε κατ’ επανάληψη στο κοινό και στους συμμάχους μας ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη και μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, μιλώντας στην Bundestag.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Άμυνας, μέσα στο τρέχον έτος έχουν εγκριθεί 103 προτάσεις συνολικού ύψους 82,98 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την τελευταία τριετία, οι επενδύσεις στην άμυνα ανέρχονται συνολικά σε 188,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αντιδράσεις από τους Πράσινους

Οι πρώτες αντιδράσεις προήλθαν από τους Πράσινους. Ο ειδικός σε θέματα προϋπολογισμού Σεμπάστιαν Σέφερ έκανε λόγο για «απερίσκεπτες προμήθειες» εξοπλισμού, αναφερόμενος ειδικά στα οχήματα πεζικού Puma.

«Η Bundeswehr παραγγέλνει τώρα 200 ακόμη Puma, παρόλο που η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υφιστάμενων συστημάτων είναι ήδη περιορισμένη», υπογράμμισε ο κ. Σέφερ. Δήλωσε ωστόσο «ένθερμος υποστηρικτής» του εκσυγχρονισμού των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά «με καλύτερη εποπτεία». Τόνισε επίσης ότι η εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από το φρένο χρέους «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται λες και τα χρήματα δεν αποτελούν καν θέμα».