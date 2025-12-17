Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του με ένα μήνυμα στα social media.

Το συμβόλαιο του Σουηδού επιθετικού ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και ο Σκανδιναβός αποχωρεί από τους Πράσινους με τον ΠΑΟΚ να μοιάζει ως ο πιθανότερος νέος ποδοσφαιρικός του προορισμός.

Η ανάρτηση του Γερεμέγεφ:

“Ήρθε η στιγμή να κλείσει αυτό το κεφάλαιο μου στον Παναθηναϊκό.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και όλο το επιτελείο που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πραγματική τιμή και χαρά για μένα.

Θα κοιτάζω πίσω αυτή τη διαδρομή στην καριέρα μου με μεγάλη υπερηφάνεια, γιατί ξέρω πως πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό και προσπαθούσα στο έπακρο. Πιστεύω βαθιά πως όταν κάνεις αυτό, δεν έχεις τίποτα να μετανιώσεις.

Τέλος, θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον κόσμο. Η στήριξη και η ώθηση που μου δώσατε όλα αυτά τα χρόνια ήταν ανεκτίμητη. Ένιωσα πραγματικά την αγάπη σας και αυτό σημαίνει πολλά για μένα.

Σας ευχαριστώ“.