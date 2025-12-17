Σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτενώς στις κινητοποιήσεις των αγροτών, τονίζοντας την ανάγκη για διάλογο και εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όπως σημείωσε, «οι αγρότες θέλουν διευκρινίσεις, αλλά για να υπάρξουν διευκρινίσεις, πρέπει να υπάρξει διάλογος», επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη προσδιορίσει ημέρα και ώρα για τη συνάντηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι νέες παρεμβάσεις δεν θα έχουν δημοσιονομικό κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο και θα ικανοποιούν σημαντικό μέρος των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Ειδική αναφορά έκανε στο αγροτικό ρεύμα και στο πετρέλαιο, υπογραμμίζοντας πως θα υπάρξει ενισχυμένη λύση, ενώ οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν τη «μερίδα του λέοντος» των κονδυλίων που δεν έχουν ακόμη διατεθεί.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις που δεν είχαν γίνει για δεκαετίες στον πρωτογενή τομέα, όπως η μείωση ΦΠΑ σε λιπάσματα, ζωοτροφές και αγροτικά μηχανήματα, η μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και το φθηνότερο ρεύμα. Υπογράμμισε επίσης πως οι διεκδικήσεις των επαγγελματικών ομάδων είναι μέρος του δημοκρατικού διαλόγου, αρκεί να υποβάλλονται χωρίς να ταλαιπωρείται η κοινωνία.

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση κάλεσε τους αγρότες σε συζήτηση, επισημαίνοντας τους κινδύνους που δημιουργούν οι αποκλεισμοί δρόμων. Τόνισε πως όσο πλησιάζουν οι γιορτές και αυξάνονται οι μετακινήσεις, προέχει η ασφάλεια και η αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όλων των πολιτών», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η υπομονή της κοινωνίας δεν είναι απεριόριστη και πως πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στα αιτήματα των αγροτών και στα δικαιώματα των υπολοίπων πολιτών.

Η στεγαστική κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα

Αναφερόμενος στο στεγαστικό ζήτημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία τα ενοίκια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 20% και οι τιμές ακινήτων έως 60%. Όπως σημείωσε, η κρίση είναι ευρωπαϊκή και όχι μόνο ελληνική. Παρουσιάζοντας τα μέτρα της κυβέρνησης, ανέφερε ότι απευθύνονται στη μεσαία τάξη και συνδέονται με τη φιλελεύθερη ιδεολογία.

Κεντρικό μέτρο αποτελεί η επιδότηση έως 90% για ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, με ανώτατο ποσό τα 40.000 ευρώ, για νοικοκυριά με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Στόχος είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να περιοριστεί η άνοδος των ενοικίων. Παράλληλα, προβλέπονται φορολογικά κίνητρα για μετατροπή βραχυχρόνιας σε μακροχρόνια μίσθωση, αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, μείωση ΕΝΦΙΑ και επιστροφή ενοικίου σε εργαζόμενους εκτός έδρας και φοιτητές.

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι προχωρά και το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, ενώ από το 2026 θα διπλασιαστεί ο ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα των τραπεζών, προκειμένου να διατεθούν περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Τόνισε ότι η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης έχει ενιαία φιλοσοφία, βασισμένη σε φορολογικά κίνητρα που ενισχύουν την αγορά και στηρίζουν τους πολίτες.

Η υπόθεση του ντοκιμαντέρ και η στάση της αντιπολίτευσης

Αναφερόμενος στην απόφαση για τη μη επιδότηση συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «δεν τίθεται θέμα λογοκρισίας», καθώς το έργο θα προβληθεί κανονικά. Εξήγησε ότι η αλλαγή απόφασης του ΕΚΚΟΜΕΔ σχετίζεται με επιστολή συγγενών θυμάτων της «17 Νοέμβρη», οι οποίοι εξέφρασαν αντίθεση στη συνύπαρξη των οικείων τους με τον καταδικασμένο δολοφόνο τους στο ίδιο έργο. Η απόφαση, σημείωσε, ελήφθη με σεβασμό στον πόνο των θυμάτων.

Τέλος, σχολιάζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί την τακτική των προκατόχων του, με σκληρές ανακοινώσεις χωρίς ουσία. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι «συμπυκνώνει τις παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας», κάνοντας λόγο για λαϊκισμό, αλαζονεία και τοξικό λόγο. Επισήμανε μάλιστα ότι ο κ. Τσίπρας «θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη για τις καθυστερήσεις στο έργο της Πατρών–Πύργου», το οποίο, όπως είπε, «σήμερα σώζει ζωές».