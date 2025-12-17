Ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, υποστήριξε ότι «υπήρχε διαχρονική, διακομματική παθογένεια στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ», η οποία επέτρεψε σε ορισμένους επιτήδειους να εκμεταλλευτούν τις διαδικασίες των επιδοτήσεων. Η τοποθέτησή του έγινε κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση.

Ο κ. Μυλωνάκης απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί «γαλάζιου σκανδάλου», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό οικονομικό ζήτημα και όχι για πολιτική υπόθεση που αφορά τη σημερινή κυβέρνηση.

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, για το αν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε: «Η άποψή μου είναι ότι υπήρχε μία διαχρονική, διακομματική παθογένεια. Οικοδομήθηκε ένα σύστημα που άνοιξε τρύπες στις διαδικασίες, και κάποιοι επιτήδειοι κατάφεραν να κλέβουν σε βάρος των ειλικρινών αγροτών. Προφανώς υπάρχει οικονομικό σκάνδαλο κατά περίπτωση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο που ξεκίνησε από το 2019 επί ΝΔ». Τόνισε επίσης ότι «επί κυβέρνησης της ΝΔ ξεκίνησαν οι έλεγχοι» και πως όλα τα κόμματα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Σε άλλη ερώτηση, ο υφυπουργός χαρακτήρισε «αστειότητες και κατασκευάσματα ευφάνταστων ανθρώπων» τα όσα περιλαμβάνονται στη μηνυτήρια αναφορά του εκδότη Κώστα Βαξεβάνη εναντίον του. «Δεν είναι θέμα της δημοκρατίας μας να πετάς λάσπη σε πολιτικά πρόσωπα; Έχω κάνει μήνυση στον κ. Βαξεβάνη και θα τα πούμε εκεί που πρέπει», σημείωσε.

Απαντήσεις για επισυνδέσεις και πρόσωπα

Ο κ. Μυλωνάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι ενημέρωσε τον βουλευτή της ΝΔ, Χρήστο Μπουκώρο, για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων, υπογραμμίζοντας ότι «ο ίδιος ο βουλευτής στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή δεν τον κατονόμασε ποτέ».

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν ενημέρωσε ποτέ τον Πρωθυπουργό για το υπόμνημα που του είχε αποστείλει ο καθηγητής και σύμβουλος του Μεγάρου Μαξίμου, Γρηγόρης Βάρρας. Όπως είπε, «ήταν για δική μου χρήση και ενημέρωση», καθώς ο κ. Βάρρας, ως πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνώριζε καλά τα προβλήματα του Οργανισμού.

Ο υφυπουργός τόνισε επίσης ότι δεν είχε καμία σχέση με την απομάκρυνση του Νίκου Σαλάτα από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας πως η παραίτησή του ζητήθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. «Εγώ δεν είχα καμία αρμοδιότητα, δεν διόρισα κανέναν Σαλάτα… Ο κ. Τσιάρας τού ζήτησε να παραιτηθεί για να προστατευθεί η χώρα έναντι της ΕΕ», ανέφερε.

Διευκρινίσεις για τον Πρωθυπουργό και την Εισαγγελία

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Μυλωνάκης ξεκαθάρισε ότι «ο Πρωθυπουργός καμία σχέση δεν έχει με τον Γιώργο Ξυλούρη, δεν τον γνωρίζει ούτε έχει συναντηθεί ποτέ μαζί του».

Παράλληλα, δήλωσε ότι είχε τακτική επικοινωνία με τον κ. Τσιάρα για τα αγροτικά θέματα, αλλά δεν είχε καμία αρμοδιότητα ή γνώση σχετικά με τις επισυνδέσεις, ούτε ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο ή άλλους βουλευτές.

Απαντώντας στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, για το ποια κυβερνητική πηγή ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις, ο κ. Μυλωνάκης απάντησε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω…». Την ίδια απάντηση έδωσε και για την απόρριψη του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την απόσπαση της κυρίας Τυχεροπούλου, επισημαίνοντας ότι όσα γνωρίζει προέρχονται από δημοσιεύματα στον Τύπο.

