Το σπίτι του «Μόνος στο Σπίτι», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά σπίτια στον κόσμο, αποκτά ξανά την παλιά του αίγλη. Οι νέοι ιδιοκτήτες του ακινήτου στη Γουίνετκα του Ιλινόις των ΗΠΑ προχωρούν σε αποκατάσταση του ιστορικού σπιτιού, επιδιώκοντας να επαναφέρουν τη ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές.

Η κατοικία, γνωστή ως το σπίτι της οικογένειας ΜακΚάλιστερ στην ταινία του 1990 «Home Alone» και στη συνέχειά της το 1992 «Home Alone 2: Lost in New York», πωλήθηκε νωρίτερα φέτος έναντι 5,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι νέοι αγοραστές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέα έργα ανακαίνισης, προκειμένου να αποκαταστήσουν τον πολύχρωμο και φιλόξενο εσωτερικό χώρο που χαρακτήριζε την πρωτότυπη ταινία.

«Το όραμά μας είναι να επαναφέρουμε τη ζεστασιά και την αγάπη από την ταινία» δήλωσε ο Σκοτ Πράις, επικεφαλής του έργου ανακαίνισης, σε συνέντευξή του στο NBC5 Chicago. «Υπήρχαν τόσα πολλά υπέροχα χρώματα και σε έκαναν να νιώθεις σαν οικογένεια και σαν στο σπίτι σου και θέλουμε να επαναφέρουμε αυτή τη μαγεία» πρόσθεσε.

Η τελευταία ανακαίνιση του 2018 είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η αντικατάσταση της ζεστής, παραδοσιακής αισθητικής με έναν πιο μινιμαλιστικό σχεδιασμό θεωρήθηκε από πολλούς θαυμαστές ως αλλοίωση του χαρακτήρα του σπιτιού. Η νέα προσπάθεια στοχεύει να αποκαταστήσει αυτή την αυθεντικότητα.

Η έπαυλη των πέντε υπνοδωματίων και έξι μπάνιων εκτείνεται σε περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα και χτίστηκε το 1921. Διαθέτει γυμναστήριο, δύο υδρομασάζ, τέσσερα τζάκια, ιδιωτικό κινηματογράφο, χώρο αναψυχής και κλειστό γήπεδο, συνδυάζοντας την ιστορική της ταυτότητα με σύγχρονες ανέσεις.

Η ταινία «Μόνος στο Σπίτι» έχει καθιερωθεί ως κλασική χριστουγεννιάτικη παραγωγή, αφηγούμενη την ιστορία του οκτάχρονου Κέβιν ΜακΚάλιστερ (Μακόλεϊ Κάλκιν), ο οποίος υπερασπίζεται το σπίτι του από δύο ληστές με κάθε δυνατό τρόπο. Κάθε Δεκέμβριο, εκατοντάδες επισκέπτες συρρέουν στη γειτονιά για να δουν από κοντά το θρυλικό σπίτι, προκαλώντας συχνά κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τη διάρκεια των εορτών.