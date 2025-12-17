Για τη σχέση του με τη δημοσιότητα και τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, όταν ο χωρισμός του από την Έλενα Τοπαλίδου απασχόλησε εκτενώς τα μέσα ενημέρωσης, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» ο Νίκος Κουρής.

Ο γνωστός ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιαφέρει η προβολή της ιδιωτικής του ζωής. Όπως ανέφερε: «Δεν ασχολούμαι. Όλα τα μαθαίνω, μου τα λένε οι άλλοι. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν διεκδικώ τίποτα από τον τρόπο που πουλάω τον εαυτό μου στην προσωπική μου ζωή. Δεν έχω κυνηγήσει τίποτα σε σχέση με τη δημοσιότητα του εαυτού μου, πέρα από τη δουλειά μου. Αυτός είμαι εγώ σε πρώτο επίπεδο».

Αναφερόμενος στη στιγμή που η προσωπική του ζωή έγινε αντικείμενο συζήτησης, ο Νίκος Κουρής περιέγραψε τη στάση που κράτησε, μακριά από τις κάμερες και τα σχόλια. «Όταν η ζωή μου έγινε θέμα, το δέχτηκα υπό την έννοια ότι είναι μέρος της δημόσιας ζωής μου. Δεν παραπονέθηκα σε κανέναν. Κλείστηκα στο σπίτι μου, χωρίς να δώσω δικαιώματα, από αξιοπρέπεια προσωπική, γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να μιλάω εγώ για τη ζωή μου, ούτε να πω αν είναι έτσι ή αλλιώς. Δεν θα δώσω λογαριασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός σημείωσε ότι έχει πλήρη επίγνωση του τρόπου που λειτουργεί η δημοσιότητα και δεν θεωρεί τον εαυτό του εξαίρεση. «Δέχομαι απόλυτα αυτό που κάποιος σχολιάζει αυθαίρετα. Το αντέχω και το περνάω», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να υπερασπιστεί δημόσια την προσωπική του αλήθεια. «Δεν ήθελα να ακουστεί η αλήθεια μου. Η αλήθεια στα ΜΜΕ είναι κάτι σχετικό. Δεν θέλω να υπερασπιστώ κάτι προσωπικό μου, ούτε να κατηγορήσω κανέναν», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν αισθάνθηκε πως κάποιος τον προσέβαλε ή ενήργησε με τρόπο που να δικαιολογεί αντίδραση.

Αναφορικά με τα όσα ειπώθηκαν για τον χωρισμό του, ο Νίκος Κουρής ήταν σαφής: «Ειπώθηκαν πολλά πράγματα για το χωρισμό μου, τα οποία τα ξέρω και τα παρακολουθώ σε πολλά άλλα ζευγάρια. Όλα τα χρησιμοποιεί η δημοσιότητα και τα παραλλάσσει. Δεν είμαι ειδική περίπτωση».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το μόνο που τον απασχολεί πραγματικά είναι ο γιος του. «Παίρνω σοβαρά μόνο το παιδί μου. Προσπάθησα να καταλάβω τι κάνει στον Πέτρο αυτό το πράγμα και τίποτα άλλο δεν με νοιάζει», κατέληξε ο ηθοποιός.