Την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεών τους, που είχαν εξαγγείλει για την ερχόμενη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες των φορτηγών και βυτιοφόρων Δημοσίας Χρήσεως όλης της χώρας, έπειτα από τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών.

Υπό την πίεση των μπλόκων των αγροτών, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συναντήθηκε τελικά με αντιπροσωπεία εκπροσώπων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, που ζητούσε τη συνάντηση αυτή εδώ και περίπου 8 μήνες, προκειμένου να θέσει τα πιεστικά προβλήματα του κλάδου.

Όλο αυτό το διάστημα παρήλθε χωρίς ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών να προσδιορίζει συνάντηση με τους μεταφορείς, κάτι που τελικά έκανε σήμερα, υπό το φόβο της διεύρυνσης του απεργιακού μετώπου στις εθνικές οδούς παραμονές των γιορτών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στη συνάντηση με τους μεταφορείς, τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων, ο κ. Κυρανάκης, φάνηκε να αντιμετωπίζει με θετικό τρόπο σχεδόν το σύνολο των κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο!

Τα βασικά σημεία της συζήτησης, για τα οποία ο κ. Κυρανάκης υποσχέθηκε λύσεις, είναι:

* Ενεργοποίηση των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου, με τον υπουργό να ζητά συγκεκριμένες προτάσεις από τους επαγγελματικούς φορείς για την λειτουργία τους.

* Άμεση αναθεώρηση του ορίου ταχύτητας, η οποία θα προωθηθεί άμεσα με σχετική νομοθετική τροποποίηση.

* Διερεύνηση ανάπτυξης εκπτωτικών πακέτων διοδίων για φορτηγά δημοσίας χρήσης κατόπιν επικοινωνίας με τους παραχωρησιούχους των εθνικών οδών, καθώς και άμεση ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού και στάθμευσης, ιδίως στην Εγνατία Οδό, όπου διαπιστώνεται παντελής έλλειψη.

* Διερεύνηση άρσης των περιορισμών κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών -Λαμίας, κατόπιν εξέτασης των στοιχείων κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.

* Αποκατάσταση της διαδικασίας έκδοσης καρτών ταχογράφων, με τον υπουργό να ενημερώνει ότι έχει ήδη συναφθεί συμφωνία για την εκτύπωσή τους και ότι η διαδικασία έχει επανεκκινήσει και θα αποκατασταθεί πλήρως εντός των επόμενων ημερών.

* Επανεξέταση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων κάθε Παρασκευή και Κυριακή στο εθνικό οδικό δίκτυο με γνώμονα την οδική ασφάλεια.

* Περιορισμός της ευθύνης του εθνικού μεταφορέα μέσω της εφαρμογής του CMR στις εθνικές μεταφορές.

* Αναθεώρηση του πλαισίου σύναψης διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες και της ανταλλαγής ποσοστώσεων αδειών, με κοινή διαπίστωση ότι από το 2027 απαιτείται νέο πλαίσιο, με γνώμονα τον δίκαιο ανταγωνισμό και την αρχή της αμοιβαιότητας στο διεθνές εμπόριο.

* Χορήγηση νέων αδειών σε οχήματα 10ετίας, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης των μεταφορικών επιχειρήσεων και του κλάδου συνολικά.

Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός δεσμεύτηκε ότι, υπό την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, θα συνδράμει καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων εθνικών μεταφορών στο Πάρκο Φυλής.

Σε συνέχεια των εξελίξεων αυτών, οι επαγγελματικοί φορείς αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις, προσβλέποντας στην υλοποίηση των δεσμεύσεων και στη συνέχιση του θεσμικού διαλόγου.