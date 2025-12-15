Σε απεργιακές κινητοποιήσεις επ’ αόριστον προχωρούν από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου οι ιδιοκτήτες των περίπου 40.000 φορτηγών, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Ελλάδος, Απόστολος Κενανίδης.

Οι οδηγοί σχεδιάζουν να παρατάξουν τα οχήματά τους δεξιά και αριστερά των δρόμων, χωρίς όμως να τους αποκλείσουν, σε αντίθεση με τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών. «Δεν έχει καμία σχέση με τους αγρότες. Είναι προβλήματα καθημερινότητας εδώ και χρόνια. Είμαστε η μοναδική χώρα που δεν έχουμε χρηματοδότηση με χαμηλά επιτόκια και επιδοτήσεις», δηλώνει ο κ. Κενανίδης, επισημαίνοντας τα χρόνια αιτήματα του κλάδου.

Η «Οδύσσεια» των εμπορευματικών μεταφορών συνεχίζεται για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, καθώς οι επαγγελματίες οδηγοί αναγκάζονται να κινούνται σε παρακαμπτήριες οδούς προκειμένου να αποφύγουν τα αγροτικά μπλόκα. Η κατάσταση έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος μεταφοράς. Οδηγός περιέγραψε στο Star τις δυσκολίες που βιώνει καθημερινά: «Αθήνα-Θεσσαλονίκη κάνουμε 11 ώρες κάθε μέρα. Περνάμε τώρα τσίμα-τσίμα, καθρέφτη με καθρέφτη. Τώρα που βλέπετε είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Αν θα είχαμε αυτή τη στιγμή νταλίκα θα έπρεπε να πάμε στο χωματόδρομο μπροστά για να περάσω κοίταξε εκεί…».

Όπως αναφέρουν οδηγοί, «μια απόσταση 2 ωρών την κάνουμε σε 4 ώρες». Το άγχος για την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων είναι έντονο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται ρήτρες και οι καθυστερήσεις προκαλούν σημαντική ταλαιπωρία. «Μια διαδρομή που την κάνατε σε μιάμιση και δύο ώρες, τώρα πόσο την κάνετε; Σε 4 ώρες!», σημειώνει χαρακτηριστικά άλλος οδηγός, αποτυπώνοντας το μέγεθος της επιβάρυνσης στις μεταφορές.

Οι οικονομικές επιπτώσεις από τα αγροτικά μπλόκα είναι σοβαρές. Σύμφωνα με στοιχεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, οι απώλειες για το λιανεμπόριο, τις μεταφορές, τις εξαγωγές και τον τουρισμό κυμαίνονται μεταξύ 31 και 45 εκατ. ευρώ ημερησίως. Αυτό σημαίνει ότι, για διάστημα άνω των 20 ημερών κινητοποιήσεων, το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 800 εκατ. ευρώ. Αν προστεθούν οι απώλειες από ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές, ο συνολικός λογαριασμός εκτιμάται ότι φθάνει ή και ξεπερνά το ένα δισ. ευρώ.