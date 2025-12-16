Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο της Λιόν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της νομαρχίας, η έκρηξη σημειώθηκε στο ισόγειο τετραώροφης πολυκατοικίας. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε ακόμη άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ δύο κάτοικοι με ελαφρύτερα τραύματα μετέβησαν μόνοι τους για ιατρική βοήθεια.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε παρακείμενα κτίρια, με σπασμένα τζάμια σε δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομαρχία, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ μαθητών ή προσωπικού.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα. Οι αρχές έχουν θέσει σε λειτουργία κέντρο φιλοξενίας και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους πληγέντες κατοίκους.