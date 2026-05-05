Ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, ενημέρωσε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν με το σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών εισαγωγής αυτοκινήτων της ΕΕ στο 25%. Η τοποθέτηση αυτή έγινε γνωστή σύμφωνα με δήλωσή του στο CNBC τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.

«Ήμουν σε επαφή με Ευρωπαίους και Γερμανούς αξιωματούχους εμπορίου αυτό το Σαββατοκύριακο για να τους βοηθήσω να καταλάβουν γιατί συνέβαινε αυτό και να τους υπενθυμίσω όλες τις συζητήσεις που είχαμε σχετικά με τη συμμόρφωσή τους», ανέφερε ο Γκριρ στη συνέντευξή του. «Θα συνεχίσω να κάνω αυτές τις συζητήσεις, αλλά ο Πρόεδρος προχωρά με αυτήν τη δράση», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν η επιβολή του δασμού αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαπραγμάτευσης ή μια μόνιμη κατάσταση, ο Γκριρ απάντησε: «Είναι ένα μέρος της συμφωνίας».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% μέσα στην εβδομάδα, από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%. Ο Τραμπ υποστήριξε πως η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία που είχε συναφθεί με την Ουάσινγκτον.

Αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ περί μη συμμόρφωσης της ΕΕ με τη συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού. Παράλληλα, επισήμανε ότι θα διατηρήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ, σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας.

Κλιμάκωση εντάσεων και στρατιωτικές κινήσεις

Ο Τραμπ απέσυρε προσωρινά την επιβολή των δασμών εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και την άρνηση των ευρωπαϊκών χωρών να στείλουν ναυτικές δυνάμεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, μετά τη δήλωση του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από το Ιράν στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οικονομικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει το προηγούμενο έτος δασμό 25% στις παγκόσμιες εισαγωγές αυτοκινήτων, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, τον Αύγουστο είχε συναφθεί ξεχωριστή συμφωνία με την ΕΕ για μείωση των δασμών σε καθαρό 15%, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων επιβαρύνσεων.

Οι μετοχές των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών υποχώρησαν τη Δευτέρα μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επαναφορά του δασμού στο 25%. Η απόφαση προκάλεσε νέο πλήγμα στον ήδη πιεσμένο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αυτοκινήτων και ανταλλακτικών κατέγραψε πτώση 2,3% μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στο Λονδίνο. Οι μετοχές των Porsche, BMW, Mercedes-Benz και Volkswagen σημείωσαν απώλειες από 2% έως 3%.