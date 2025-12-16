Η Στοκχόλμη βίωσε μόλις μισή ώρα ηλιοφάνειας το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, γεγονός που ενδέχεται να καταστήσει τον φετινό μήνα τον πιο σκοτεινό από το 1934.

Η Σουηδία, όπως και οι υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες, είναι εξοικειωμένη με μακρούς, σκοτεινούς χειμώνες λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Ωστόσο, ο φετινός Δεκέμβριος ξεχωρίζει για τη συνεχή συννεφιά και την απουσία φωτός στη σουηδική πρωτεύουσα.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Βίκτορ Μπέργκμαν του Σουηδικού Ινστιτούτου Μετεωρολογίας και Υδρολογίας, «μέχρι στιγμή τον Δεκέμβριο καταγράφηκε μόνο μισή ώρα ηλιοφάνειας».

Ο ίδιος εξήγησε ότι «είχαμε ασταθή συστήματα χαμηλής πίεσης, με ήπιο και υγρό καιρό, που έφερε πολλά σύννεφα. Ο ουρανός δεν είχε την ευκαιρία να καθαρίσει». Όπως πρόσθεσε, «ο ήλιος ήταν αδύναμος και οι ακτίνες του δεν κατάφεραν να περάσουν από τα σύννεφα».

Η μέση ηλιοφάνεια και οι προβλέψεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της περιόδου 1991–2020, η μέση διάρκεια ηλιοφάνειας στη Στοκχόλμη για τον Δεκέμβριο ανέρχεται περίπου στις 33 ώρες. Ο Μπέργκμαν σημείωσε ωστόσο ότι υπάρχει πιθανότητα ο ήλιος να κάνει την εμφάνισή του τις επόμενες ημέρες, «αν και είναι κάπως αβέβαιο».

Ο πιο σκοτεινός Δεκέμβριος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Στοκχόλμη ήταν εκείνος του 1934, όταν η ηλιοφάνεια υπολογίστηκε «σε μηδέν ώρες», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Περισσότερο φως σε άλλες περιοχές

Σε άλλες περιοχές της χώρας οι συνθήκες υπήρξαν πιο φωτεινές. Η πόλη Καρλσκρόνα, στα νοτιοανατολικά της Σουηδίας, έχει καταγράψει έως τώρα 12 ώρες ηλιοφάνειας, τις περισσότερες σε εθνικό επίπεδο.

Χωρίς χιόνι και χωρίς λευκά Χριστούγεννα

Η απουσία χιονιού στη Στοκχόλμη συμβάλλει στη γενικότερη σκοτεινιά, καθώς το χιόνι αντανακλά το φως και φωτίζει το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Μπέργκμαν, αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει σύντομα, με τις ελπίδες των κατοίκων για λευκά Χριστούγεννα να εξανεμίζονται.

«Οι προβλέψεις είναι πολύ απαισιόδοξες για τα Χριστούγεννα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.