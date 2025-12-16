Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή (17/12, 18:00), στο πλαίσιο της 4ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν την τελευταία προπόνηση το μεσημέρι της Τρίτης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε αμέσως μετά την αποστολή για την αναμέτρηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Βάσκος τεχνικός υπολογίζει ξανά στον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος άφησε πίσω του τον τραυματισμό του και επιστρέφει στη δράση. Αντίθετα, ο Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός τους τραυματίες Πασχαλάκη και Μπιανκόν, ενώ δεν συμπεριέλαβε επίσης τους Μαρτίνς, Γκαρθία, Πνευμονίδη και Καμπελά.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός στερείται τις υπηρεσίες των Ελ Κααμπί και Μπρούνο, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές αναχώρησαν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.