Η σεζόν δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε για την Αναντολού Εφές σε EuroLeague και τουρκικό πρωτάθλημα, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση στην αλλαγή προπονητή και στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Πάμπλο Λάσο. Ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός έχει ήδη ξεκινήσει την αξιολόγηση του ρόστερ, αναζητώντας ενίσχυση κυρίως σε περιφέρεια και γραμμή ψηλών.

Οι τραυματισμοί έχουν περιορίσει τις επιλογές της ομάδας και η διοίκηση εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε δύο κινήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική αγορά βρίσκεται ψηλά στη λίστα, με αρκετούς παίκτες να απασχολούν σοβαρά την τουρκική ομάδα.

Πρώτη περίπτωση που έχει τεθεί στο τραπέζι είναι αυτή του Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ωστόσο το όνομά του εμπλέκεται συχνά σε μεταγραφικά σενάρια. Ο περιορισμένος ρόλος του φαίνεται πως δεν τον ικανοποιεί πλήρως, ενώ η προοπτική επιστροφής στην Τουρκία για λογαριασμό της Εφές δεν περνά απαρατήρητη.

Παράλληλα, η Εφές παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Κρις Σίλβα, ο οποίος πραγματοποιεί ιδιαίτερα θετική σεζόν με την ΑΕΚ. Ο Αμερικανός ψηλός έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague, χάρη στην αθλητικότητα, την ένταση στο παιχνίδι του και την αποτελεσματικότητά του κοντά στο καλάθι. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης στις αρχές Ιανουαρίου, ύψους περίπου 200.000 ευρώ, γεγονός που καθιστά ρεαλιστικό το ενδεχόμενο μετακίνησής του.

Την ίδια στιγμή, στο κάδρο βρίσκεται και η περίπτωση του Ομέρ Γιούρτσεβεν από τον Παναθηναϊκό. Ο Τούρκος σέντερ επιστρέφει σταδιακά μετά τον τραυματισμό του, ωστόσο ο χρόνος συμμετοχής του παραμένει περιορισμένος. Στην Εφές εκτιμούν τις δυνατότητές του, χωρίς όμως να προτίθενται να μπουν στη διαδικασία καταβολής buy out, ειδικά αν προκύψει σύντομα η δυνατότητα απόκτησής του ως ελεύθερου.