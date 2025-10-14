Μετά την ήττα στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν, η Αναντολού Εφές αντιμετωπίζει μια ακόμα δύσκολη αποστολή, καθώς ταξιδεύει στον Πειραιά για να κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (14/10, 21:15).

Αναζητείται αντίδραση

Η ομάδα του Ίγκορ Κοκόσκοφ προέρχεται από δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν, καθώς τα δύο πρώτα παιχνίδια της – αν και τυπικά εντός έδρας – διεξήχθησαν στην Ποντγκόριτσα, λόγω της παρουσίας ισραηλινών συλλόγων. Ακολούθησε το εκτός έδρας ματς με την Παρτιζάν, όπου γνώρισε την ήττα με 93-87, σε ένα ματς υψηλής έντασης.

Ο Σέρβος τεχνικός αναγνώρισε μετά το παιχνίδι πως η ομάδα του χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, ωστόσο εξέφρασε την πίστη ότι «η Εφές έχει ποιότητα για να σταθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο της EuroLeague».

Επιστροφές και θετικά νέα για τον Κοκόσκοφ

Η κατάσταση στο ιατρικό δελτίο της Εφές βελτιώνεται. Ο P.J. Dozier επέστρεψε από τραυματισμό και αγωνίστηκε στο Βελιγράδι, αν και δεν είχε θετική παρουσία συνολικά στην αναμέτρηση.

Από την άλλη, ο Σέιν Λάρκιν δείχνει έτοιμος και με ανεβασμένη ψυχολογία, ενώ οι νέες προσθήκες — Τζόρνταν Λόιντ, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ και Αϊζάια Κορντινιέ — έχουν αρχίσει να δείχνουν την αξία τους. Ειδικά ο τελευταίος πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην Παρτιζάν με 24 πόντους, ενώ ο Οσμάνι πρόσθεσε 21, συνεχίζοντας την εξαιρετική του φόρμα μετά το EuroBasket.

Η αδυναμία στη ρακέτα και η ανάγκη βελτίωσης στα ριμπάουντ

Η Εφές παρουσιάζει έντονο πρόβλημα στη θέση του σέντερ, καθώς ο Βενσάν Πουαριέ θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό, ενώ ο Κάι Τζόουνς δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στο επίπεδο της EuroLeague. Στατιστικά, η τουρκική ομάδα έχει μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές μόλις 32,1% στα τρίποντα (4η χειρότερη επίδοση). Ωστόσο, διακρίνεται για την αποτελεσματικότητά της στα δίποντα (61,5%), ενώ βρίσκεται 5η σε offensive rating.

Για να έχει ελπίδες στο ΣΕΦ, η ομάδα του Κοκόσκοφ θα πρέπει να εμφανιστεί πολύ πιο δυνατή στα ριμπάουντ, καθώς αυτό αποτέλεσε τη μεγάλη της αδυναμία απέναντι στην Παρτιζάν. Μάλιστα, το…«τρομακτικό» στατιστικό που ξεχώρισε απο την συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι τα 24 επιθετικά ριμπάουντ που μάζεψαν οι Σέρβοι , σε αντίθεση με τα μόλις 7 της τουρκικής ομάδας.