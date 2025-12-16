Σημαντική μεταστροφή καταγράφεται στη στάση των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, σύμφωνα με το Β’ μέρος του Βαρόμετρου της GPO για τα Παραπολιτικά 90,1. Σε αντίθεση με το 2024, όταν η πλειονότητα προτιμούσε την εξάντληση της τετραετίας, σήμερα πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ της προσφυγής στις κάλπες εντός του 2026. Η αλλαγή αυτή αποτυπώνει ένα πολιτικό κλίμα αυξημένης ρευστότητας, το οποίο δεν περιορίζεται στην αντιπολίτευση, αλλά αγγίζει πλέον και τμήμα της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για νέα πολιτικά σχήματα επιστρέφει δυναμικά, με τον Αλέξη Τσίπρα να επανέρχεται στο προσκήνιο και να μετρά αξιοσημείωτη δυνητική απήχηση, ενώ καταγράφονται και νέοι, απρόβλεπτοι παράγοντες στο πολιτικό σκηνικό.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 52,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε εκλογές εντός του 2026, ενώ το 45,4% εξακολουθεί να προτιμά την προσφυγή στις κάλπες στο τέλος της τετραετίας, το 2027. Πρόκειται για μια ουσιαστική ανατροπή σε σχέση με πέρυσι, όταν μόλις το 27% τάσσονταν υπέρ των πρόωρων εκλογών.

Η συγκεκριμένη εικόνα διαμορφώνεται κυρίως από τις τοποθετήσεις των ψηφοφόρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπέρ των πρόωρων εκλογών δηλώνει και το 24,6% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Παρότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επανειλημμένα απορρίψει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, όλα δείχνουν ότι με τη νέα χρονιά η χώρα εισέρχεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, με πιθανές ανακατατάξεις στους πολιτικούς συσχετισμούς και ενδεχόμενη εμφάνιση νέων κομματικών σχημάτων.

Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης επανέρχεται και το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Σύμφωνα με τη GPO, οι θετικές γνώμες για τον Αλέξη Τσίπρα ανέρχονται στο 26,2%, έναντι 68% αρνητικών, με τη μεγαλύτερη απήχηση να καταγράφεται στις ηλικίες έως 39 ετών, καθώς και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της Πλεύσης Ελευθερίας και ευρύτερα στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Πρόκειται, ωστόσο, για δείκτη δημοφιλίας που δεν μεταφράζεται αυτόματα σε εκλογική δυναμική ενός νέου κόμματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Νέα Δημοκρατία, συνυπολογίζοντας τις απαντήσεις «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό», συγκροτεί μια δεξαμενή δυνητικής ψήφου της τάξης του 30,2%, με τη βέβαιη ψήφο να καταγράφεται στο 18%. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει αντίστοιχη δεξαμενή 21,4%, με σκληρό πυρήνα το 10,1%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας φτάνει στο 16,3%, διαθέτοντας ισχυρό πυρήνα 8,3%. Η Ελληνική Λύση καταγράφει δυνητική επιρροή 13,8%, με τη βέβαιη ψήφο ωστόσο να περιορίζεται στο 5,4%.

Σε ό,τι αφορά τα πιθανά νέα πολιτικά σχήματα, ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει ισχυρή πιθανότητα ψήφου στο 9,1%, η οποία εκτείνεται έως και το 19,4% στη συνολική δυνητική του απήχηση. Παράλληλα, ένα κόμμα με επικεφαλής την κυρία Καρυστιανού καταγράφει αξιοσημείωτη δυνητική ψήφο της τάξης του 20,8%, αν και το ποσοστό του «πολύ πιθανού» περιορίζεται στο 7,6%.