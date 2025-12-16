Ο Κλιφ Ρίτσαρντ αποκάλυψε δημόσια τη μάχη που έδωσε τον τελευταίο χρόνο με τον καρκίνο του προστάτη, μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning Britain» του ITV. Ο 85χρονος θρυλικός τραγουδιστής τόνισε την ανάγκη για καθιέρωση εθνικού προγράμματος προληπτικών εξετάσεων για τους άνδρες, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Όπως είπε, η νόσος «έχει υποχωρήσει προς το παρόν», αν και δεν έκρυψε την ανησυχία του για πιθανή επανεμφάνιση. «Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει, απολύτως, είμαι πεπεισμένος, να κάνουμε εξετάσεις, να ελεγχθούμε προληπτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διάγνωση, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε κατά τη διάρκεια ιατρικού ελέγχου πριν από την έναρξη της περιοδείας του σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. «Η καλή τύχη ήταν, ότι δεν ήταν πολύ προχωρημένος και το άλλο ότι δεν είχε κάνει μετάσταση. Δεν είχε μεταφερθεί στα οστά ή κάτι τέτοιο», σημείωσε.

Ο Ρίτσαρντ υπογράμμισε ότι η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ίση πρόσβαση όλων των πολιτών σε προληπτικά τεστ. «Έχουμε κυβερνήσεις που φροντίζουν τη χώρα μας και όσους ζουν σε αυτή τη χώρα… όλοι αξίζουμε να έχουμε την ίδια δυνατότητα να κάνουμε ένα τεστ και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε τις θεραπείες πολύ νωρίς», είπε, καλώντας την κυβέρνηση να ακούσει τη φωνή των ασθενών.

Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεργαστεί με τον βασιλιά Κάρολο για την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του προστάτη. «Έχω συμμετάσχει σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις όλα αυτά τα χρόνια και αν ο βασιλιάς είναι πρόθυμος να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι, και σίγουρα κι εγώ, θα τον πλαισιώσουμε», ανέφερε. «Αν ο βασιλιάς ακούει, τότε είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εμάς θα λέγαμε: “Ναι, είμαστε διαθέσιμοι”», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ρίτσαρντ μίλησε στον πρώην παρουσιαστή του Sky News, Ντέρμοτ Μέρναγκαν, ο οποίος έχει επίσης διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη σταδίου 4, γεγονός που έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συζήτηση.