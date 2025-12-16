Στο Ηράκλειο της Κρήτης αναμένεται να μεταβεί τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ειδικότερα του αρμόδιου Τμήματος Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων, προκειμένου να «ξεσκονίσει» το 4×4 του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στη διάρκεια του γνωστού πια αιματοκυλίσματος των Βοριζίων την 1η Νοεμβρίου.

Το αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ο άτυχος Φανούρης Καργάκης -και το οποίο δέχθηκε πυρά από όλες τις πλευρές και από διάφορα όπλα- φυλάσσεται στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το cretalive, οι δύο οικογένειες που εμπλέκονται στο διπλό φονικό έχουν υποβάλει αίτημα έρευνας του οχήματος από κλιμάκιο των Εγκληματολογικών Ερευνών, παρόντων των τεχνικών συμβούλων κ. Γιάννη Τσιάμπα (από την πλευρά Καργάκη) και κ. Γιώργου Ραυτογιάννη (πλευρά Φραγκιαδάκη).

Βλητική έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου εξέδωσε σχετική διάταξη με την οποία διατάσσει τη διενέργεια βλητικής έρευνας και εξέτασης στο μαύρο 4×4 από κλιμάκιο της ΔΕΕ.

Η πλευρά του 39χρονου Φανούρη Καργάκη εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν μέσα στο αυτοκίνητο κρίσιμα ευρήματα που θα δώσουν ουσιώδεις απαντήσεις για τη στιγμή του φονικού.

Υπενθυμίζεται ότι από τις βολίδες που έβγαλαν από το σώμα του Καργάκη, η μία φέρει κανονικά το χάλκινο μεταλλικό περίβλημα, η άλλη ωστόσο εξήχθη χωρίς το λεγόμενο metal jacket. Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας Καργάκη, είναι πολύ πιθανόν αυτό το περίβλημα να βρεθεί μέσα στο αυτοκίνητο και αν συμβεί αυτό, τότε θα μπορούν να ταυτοποιήσουν το όπλο και αν τελικά ο 39χρονος βλήθηκε από ένα ή δύο όπλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων, βάσει των ευρημάτων από την αυτοψία στον τόπο του μακελειού.