Την αθωότητα του Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του στην ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια, υπερασπίστηκε η σύζυγός του, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Όπως τόνισε, ο άνδρας της δεν είχε καμία σχέση με όσα του αποδίδονται και ήταν ένας άνθρωπος δοτικός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Το 40ήμερο μνημόσυνο του 39χρονου τελέστηκε χθες Κυριακή (7/12). Η ίδια συγκλονίζει περιγράφοντας πως τα πέντε παιδιά τους, τρία αγόρια ηλικίας 10, 6 και 3,5 ετών και δύο κορίτσια 1,5 έτους και 7 μηνών, ζητούν συνεχώς τον πατέρα τους. «Λένε πολλά για τον άνδρα μου, χωρίς να ξέρουν ποιος ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Έχουν βρει δύο υποθέσεις από το 2005 και το 2009 και κρίνουνε τον άνδρα μου. Ήταν δοτικός, ζωντανός, πάντα με το χαμόγελο. Όπου μπορούσε να βοηθήσει, βοηθούσε. Αν είχε 1, 2 ή 10 ευρώ, τα έδινε, γιατί πάντα μου έλεγε “το καλό θα γυρίσει στο σπίτι μας”» είπε.

Αναφερόμενη σχετικά με όσα λέγονται, ότι θέλει να δώσει συνέχεια στην βεντέτα με την οικογένεια Φραγκιαδάκη, βάζοντας λόγια στα παιδιά της και ιδιαιτέρως στα αγόρια της, η χήρα του Φανούρη Καργάκη είπε: «Την ημέρα που μου τον έφεραν νεκρό, φώναζα “θέλω να τους σκοτώσω όλους”. Ναι, το φώναζα, αλλά ποτέ δεν είπα, ούτε θα πω “θέλω εκδίκηση παιδιά μου για τον πατέρα σας”. Το είπα, γιατί έχασα τον άνδρα μου, το στήριγμά μου, τον πατέρα των παιδιών μου».

Συγκινητική ήταν και η αναφορά της στη στάση της απέναντι στις αρχές: «Την ώρα που τους έπιασαν πήγα στην αστυνομία και είπα “τους πιάσατε, πάω στο σπίτι μου να μεγαλώσω τα κοπέλια μου, ξανοίξετε να υπάρξει δικαιοσύνη, να μείνουν εκεί που πρέπει και προστατέψτε τα κοπέλια μου”». «Προσπαθώ να βρω τη δύναμη να μεγαλώσω τα κοπέλια μου. Δεν πρέπει να μένω πίσω. Τα παιδιά μου θα μείνουν έξω απ’ όλο αυτό, αλλά θέλω δικαιοσύνη», πρόσθεσε με αποφασιστικότητα.

Η ίδια υποστήριξε ότι «και ο πατέρας των Φραγκιαδάκηδων είναι φονιάς, γιατί είχε την καραμπίνα και έριξε πίσω από το αυτοκίνητο του άνδρα μου». Κατήγγειλε επίσης, ότι υπήρχαν κι άλλοι παρόντες στο περιστατικό, που δεν κλήθηκαν να καταθέσουν. Όσον αφορά στον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στο μακελειό, είπε ότι «η άλλη γυναίκα πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Ο άνδρας μου εκτελέστηκε. Δεν δέχομαι να λένε ότι “χάσαμε έναν και χάσανε κι αυτοί”», επιμένοντας πως η οικογένειά της στοχοποιήθηκε. «Αυτοί θέλανε να σκοτώσουν κάποιον από μας και τον σκοτώσανε, όπως πέρσι στο ίδιο σημείο παραλίγο να σκοτώσουν τον ανιψιό μου τον Γιάννη. Τον μαχαιρώσανε, μπήκε στο χειρουργείο και έζησε από θαύμα» είπε.

Τέλος, αρνήθηκε ότι ο σύζυγός της έφερε όπλο, λέγοντας: «Βλέπετε κανέναν νεκρό; Ο άνδρας μου ήταν ένα θεριό, δεν μπορούσε να σκοτώσει έναν; Μπορούσε, απλά αυτός δεν είχε αυτό στο μυαλό του». Τέλος, επανέλαβε ότι ο άνδρας της δεν είχε καμία εμπλοκή, ούτε με την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, αλλά ούτε με όπλα και ναρκωτικά, όπως αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα.