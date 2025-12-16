Ακινητοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στις 19:33, στην περιοχή του Δομοκού, η αμαξοστοιχία IC 57 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, με στόχο τη ρυμούλκηση της αμαξοστοιχίας έως το Λειανοκλάδι, όπου θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τρένο θα συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιό του προς την Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας παρέμεινε δίπλα στους περίπου 300 επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την πορεία των εργασιών και την εξέλιξη του ταξιδιού.

Το περιστατικό αναμένεται να επηρεάσει και το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC 56 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά σε μονή σιδηροδρομική γραμμή.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης, ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την ομαλοποίηση των δρομολογίων.

Αποζημιώσεις επιβατών

Η Hellenic Train υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση από 60 έως 119 λεπτά ή 50% για καθυστέρηση από 120 λεπτά και άνω.

Για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και πληρωθεί με μετρητά, η αποζημίωση παρέχεται αποκλειστικά από τα ενεργά εκδοτήρια.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων που αγοράστηκαν με κάρτα, ανεξαρτήτως καναλιού πώλησης (εκδοτήρια, webticketing ή app), μπορούν είτε να απευθυνθούν σε εκδοτήριο σταθμού είτε να υποβάλουν γραπτό αίτημα μέσω της φόρμας παραπόνων της εταιρείας, επισυνάπτοντας τον αριθμό ή το αρχείο του εισιτηρίου. Το ποσό επιστρέφεται στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά.