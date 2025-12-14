Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά το ματς με τον Βόλο για μια ομάδα που βρίσκεται σε διαδικασία βελτίωσης. Κι ίσως αυτό να είναι το μοναδικό στοιχείο που μπορεί κανείς να δεχτεί χωρίς ένσταση. Γιατί ο Παναθηναϊκός έμοιαζε περισσότερο με ένα σύνολο που παλεύει να θυμηθεί τι θέλει να γίνει, παρά με ομάδα που ξέρει πώς να το πετύχει. Και για να μεταμορφωθεί αυτό το «ασχημόπαπο» σε κύκνο, δεν αρκούν μικροδιορθώσεις, αλλά βαθιές τομές.

Όσο ο – εξαιρετικός για ένα ημίχρονο – Σίριλ Ντέσερς είχε δυνάμεις, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο γήπεδο. Έπαιξε μπροστά, δημιούργησε, πίεσε και έκανε τον αντίπαλο να νιώθει άβολα. Ο Νιγηριανός στράικερ υπενθύμισε πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει ένας φορ με ποιότητα, ένστικτο και ένταση στο παιχνίδι του. Και η συνεργασία του με τον Μπακασέτα, παρά τη μικρή κοινή τους διαδρομή, έδειξε κάτι απλό. Ότι δύο παίκτες με υψηλό ποδοσφαιρικό IQ, μπορούν να «διαβάσουν» ο ένας τον άλλον χωρίς πολλές… πρόβες.

Το γκολ του Βόλου στις καθυστερήσεις λειτούργησε σαν διακόπτης. Ο Παναθηναϊκός βραχυκύκλωσε, οπισθοχώρησε και έπαιξε φοβικά και παθητικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έδωσε την μπάλα στον αντίπαλο και το δικαίωμα στον Βόλο να το πιστέψει. Και αν δεν υπήρχε ο Λαφόν στο πέναλτι, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό και η κατάσταση αρκετά πιο δύσκολη.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δείχνουν πνευματικά μπερδεμένοι. Και μαζί τους μπερδεύεται και ο Μπενίτεθ. Πειράματα που δεν βγήκαν (αριστερό μπακ ο Καλάμπρια), επιλογές με ρίσκο (Τζούριτσιτς στη δεξιά πτέρυγα), αλλαγές που άργησαν (και δεν έγιναν καν όλες).

Το ερώτημα δεν είναι αν φταίει ο προπονητής. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει ευθύνη για την κατάσταση που παρέλαβε. Θα ευθύνεται μόνο για την ομάδα που θα παρουσιάσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα (και αφού γίνουν οι κατάλληλες προσθήκες), αλλά και για την όποια “κληρονομιά” αφήσει στο σύλλογο όταν κάποια στιγμή αποχωρήσει.

Το ερώτημα είναι αν αυτή η ομάδα μπορεί να βελτιωθεί χωρίς να γίνουν… κοσμογονικές αλλαγές. Γιατί αλλιώς, το καράβι θα συνεχίσει να αρμενίζει στραβά, όσο και αν παλεύει ο Μπενίτεθ να κρατήσει το τιμόνι.