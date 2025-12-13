Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην Ινδία για περιοδεία, η οποία περιλαμβάνει συναυλίες, επισκέψεις σε ακαδημίες ποδοσφαίρου για νέους, τουρνουά padel, καθώς και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες σε Καλκούτα, Χαϊντεραμπάντ, Μουμπάι και Δελχί.

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 βρέθηκε αρχικά στο στάδιο Salt Lake της Καλκούτα, περπάτησε στον αγωνιστικό χώρο και χαιρέτησε τους φιλάθλους. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ασφάλειας και του πλήθους που τον περικύκλωσε, αποχώρησε μόλις 20 λεπτά μετά την άφιξή του.

Η γρήγορη αποχώρησή του φαίνεται να εξόργισε το κοινό, με τους φιλάθλους να ξηλώνουν καθίσματα και να τα εκτοξεύουν στον αγωνιστικό χώρο. Βίντεο δείχνουν ανθρώπους να πετούν καθίσματα και άλλα αντικείμενα, ενώ αρκετοί σκαρφαλώνουν στα κιγκλιδώματα του γηπέδου.