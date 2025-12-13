Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην Ινδία για περιοδεία, η οποία περιλαμβάνει συναυλίες, επισκέψεις σε ακαδημίες ποδοσφαίρου για νέους, τουρνουά padel, καθώς και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες σε Καλκούτα, Χαϊντεραμπάντ, Μουμπάι και Δελχί.
Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 βρέθηκε αρχικά στο στάδιο Salt Lake της Καλκούτα, περπάτησε στον αγωνιστικό χώρο και χαιρέτησε τους φιλάθλους. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ασφάλειας και του πλήθους που τον περικύκλωσε, αποχώρησε μόλις 20 λεπτά μετά την άφιξή του.
Η γρήγορη αποχώρησή του φαίνεται να εξόργισε το κοινό, με τους φιλάθλους να ξηλώνουν καθίσματα και να τα εκτοξεύουν στον αγωνιστικό χώρο. Βίντεο δείχνουν ανθρώπους να πετούν καθίσματα και άλλα αντικείμενα, ενώ αρκετοί σκαρφαλώνουν στα κιγκλιδώματα του γηπέδου.
🚨𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐔𝐍𝐁𝐄𝐋𝐈𝐄𝐕𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐒𝐂𝐄𝐍𝐄𝐒 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐊𝐎𝐋𝐊𝐀𝐓𝐀 𝐀𝐒 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈’𝐒 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐆𝐄𝐓𝐒 𝐂𝐀𝐍𝐂𝐄𝐋𝐋𝐄𝐃 𝐀𝐅𝐓𝐄𝐑 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝟓 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐄𝐒‼️🤯
Lionel Messi’s India Tour kicked off in the worst way possible as the first event of his tour at… pic.twitter.com/8huyDNzivx
— The Run Of Play (@therunofplay) December 13, 2025
- Συναγερμός στις Φυλακές Κύπρου: Νεκρός 23χρονος κρατούμενος που επρόκειτο να αποφυλακιστεί
- Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση» – Η προσωπική απόφαση που του έφερε ανακούφιση
- Ηράκλειο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 37χρονος για οπλοκατοχή – Η σύζυγός του φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ