Νέα ήθη και έθιμα επικρατούν τα τελευταία πέντε χρόνια με την ηλεκτροκίνηση, όμως οι παραδοσιακοί «παίκτες» της αυτοκινητοβιομηχανίας δείχνουν να μην τάσσονται 100% υπέρ του… βίαιου εξηλεκτρισμού. Τα φιλόδοξα σχέδιά τους θα είναι… φιλόδοξα σύμφωνα με τις εταιρείες αν διατηρήσουν μια ισορροπία στην γκάμα τους, μεταξύ των ηλεκτρικών – που είναι το αύριο – και των σύγχρονων κινητήρων βενζίνης, που θα εφοδιάζονται με νέες υβριδικές τεχνολογίες.

Ηδη η Mercedes-Benz μέσα στο 2026 έχει ένα μεγαλόπνοο σχέδιο λανσαρισμάτων με 18 νέα μοντέλα, όπου τα εννέα θα είναι με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE) και εννέα ηλεκτρικά (EV). Οι θερμικές και ηλεκτρικές εκδόσεις ενός μοντέλου φαίνεται να οδηγούν την αυτοκινητοβιομηχανία έως το 2035, που οι αλλαγές θα είναι κοσμογονικές, εφόσον επικρατήσουν τα «σκληρά» αντιρρυπαντικά πρότυπα της ΕΕ για πλήρη εξηλεκτρισμό.

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να χαλαρώσει τους κανονισμούς για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ σε αυτοκίνητα και φορτηγά, όντας… εχθρός της ηλεκτροκίνησης με την οποία η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει βρεθεί αντιμέτωπη. Στόχος του αμερικανού προέδρου είναι να επαναφέρει την κυριαρχία της θερμικής αυτοκίνησης στις ΗΠΑ.

Ηδη η Mercedes-Benz ανακοίνωσε την γκάμα για τη νέα CLA, που λανσάρεται σε δύο διαθέσιμες εκδοχές όσον αφορά τους κινητήρες, τόσο με υβριδικό σύνολο βενζίνης, όσο και ως αμιγώς ηλεκτρικό! Μπορεί να ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Ford Focus πριν από λίγο χρονικό διάστημα, όμως δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο αναφέρουν ότι η φίρμα δεν θα αργήσει να το επαναφέρει και μάλιστα με θερμικό κινητήρα που θα υποστηρίζεται από υβριδικό σχήμα κάτω από το καπό του.

Η απουσία του Focus από την γκάμα της Ford δεν θα είναι οριστική και πιθανόν να αναβιώσει το όνομα «Focus» σε ένα SUV αμάξωμα, που είναι και η κατηγορία που έχει «ζουμί». Την άποψή της ότι ο ηλεκτρισμός δεν είναι η μοναδική οδός που πρέπει να ακολουθήσουν έχει εκφράσει αρκετές φορές η Stellantis, που εκπροσωπεί πάνω από 10 εταιρείες.

Ο μεγάλος όμιλος βλέποντας τη βύθιση των πωλήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα των ηλεκτρικών οχημάτων επενδύει με πιο ταχείς ρυθμούς στις νέες υβριδικές προτάσεις. Προσφάτως, η Stellantis ανακοίνωσε το λανσάρισμα μιας θερμικής, εξηλεκτρισμένης επιλογής κινητήριου συνόλου στην γκάμα της. Το μεγάλο σχήμα θα προσθέσει full hybrid κινητήρες στην γκάμα των αυτοκινητοβιομηχανιών που είναι κάτω από την «ομπρέλα» της με ολοκληρωμένη «επίθεση» στην αγορά της Ευρώπης.

Προσφάτως, στέλεχος της Stellantis ανέφερε ότι δεν αποκλείεται να δούμε και την υβριδοποίηση των αδικημένων ντίζελ κινητήρων στην εταιρεία που εκπροσωπεί.

Για παράδειγμα, το νέο 308 θα διατεθεί στις εκδόσεις mild hybrid, diesel, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά κινητήρια σύνολα. Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στην Abarth, που βλέποντας τις πωλήσεις να κάνουν βουτιά εξαιτίας του εξηλεκτρισμού, πλέον εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να λανσάρει μία νέα έκδοση του 500, που θα έχει μόνο θερμικό κινητήρα βενζίνης. Αυτό όπως είναι φυσικό σηματοδοτήσει την επιστροφή του θρυλικού οίκου – που είναι γνωστός για τις σπορ κατασκευές του – στις ρίζες του!

Ενδεικτικά, στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα οι πωλήσεις των αυτοκινήτων φανερώνουν ακριβώς τις τάσεις και τις προτιμήσεις των αγοραστών. Το 16,1% προτιμά τα αμιγώς ηλεκτρικά, οι υβριδικές εκδόσεις έχουν το πάνω χέρι καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς, ενώ το μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 37% από 46,8% το 2024.