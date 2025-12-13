Ο Ερμής σε εξάγωνο με Πλούτωνα φέρνει σήμερα μια έντονη ενέργεια που ενισχύει τη δύναμη του λόγου και της σκέψης. Οι επικοινωνίες αποκτούν βάθος, ενώ η ικανότητα κατανόησης των κρυφών πτυχών των γεγονότων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η ημέρα θεωρείται ιδανική για σημαντικές συζητήσεις, για τη λήψη αποφάσεων που μπορούν να αλλάξουν ριζικά τις ισορροπίες, αλλά και για κάθε μορφή έρευνας ή ανάλυσης που απαιτεί συγκέντρωση και διορατικότητα.

Οι επαφές και οι διαπραγματεύσεις αποκτούν ουσία, καθώς τα λόγια έχουν βαρύτητα και μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τις εξελίξεις. Είναι μια περίοδος που ευνοεί την αναζήτηση της αλήθειας και την αποκάλυψη βαθύτερων κινήτρων. Αξιοποιήστε τη συγκυρία για να κατανοήσετε καλύτερα πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά και για να εκφράσετε με σαφήνεια τις σκέψεις και τα σχέδιά σας. Ο συνδυασμός λογικής και διαίσθησης μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Αποφύγετε το χιούμορ σήμερα, καθώς οι υποχρεώσεις θα είναι πολλές. Για να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις, περιορίστε τα παραστρατήματα και τηρήστε κανόνες στη διατροφή και την ασφάλειά σας.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Ξαφνικές αλλαγές στα οικονομικά σας είναι πιθανές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ενδέχεται να προκύψουν έκτακτα έξοδα που αφορούν τα παιδιά ή ένα ταξίδι, γεγονός που μπορεί να σας φέρει σε δύσκολη θέση.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μικροτραυματισμών. Αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις, ειδικά με τα χέρια σας. Το νευρικό σας σύστημα δέχεται πίεση και χρειάζεται ξεκούραση.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Κάποιοι γύρω σας ίσως διαδίδουν φήμες ή ενεργούν πίσω από την πλάτη σας. Μην εμπλακείτε σε καβγάδες χωρίς να γνωρίζετε όλες τις λεπτομέρειες, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να εκτεθείτε.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Πιθανές εντάσεις με μέλη της οικογένειας θα απαιτήσουν προσεκτικούς χειρισμούς. Αποφύγετε τις παρορμητικές κινήσεις και τα περιττά έξοδα, γιατί υπάρχει κίνδυνος οικονομικών απωλειών.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η ημέρα απαιτεί ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Δώστε προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Αν κάτι δεν πάει όπως αναμένετε, μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Οι σχέσεις με άτομα που έχετε καιρό να δείτε ή βρίσκονται μακριά ίσως παρουσιάσουν δυσκολίες. Να είστε προσεκτικοί στις συζητήσεις με συνεργάτες ή αγαπημένα πρόσωπα, καθώς υπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεων.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Είναι πιθανό να βρεθείτε σε δύσκολη θέση. Αναλύστε τα γεγονότα για να εντοπίσετε τι πήγε στραβά ή ζητήστε τη γνώμη ενός αντικειμενικού παρατηρητή που μπορεί να δει τα πράγματα πιο καθαρά.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η ημέρα δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολη για εσάς. Χρειάζεται να επιστρατεύσετε τον επαγγελματισμό και τη δύναμή σας για να αποφύγετε λάθη. Αυτή η εμπειρία θα σας βοηθήσει να χειριστείτε καλύτερα παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Οι σχέσεις σας με τους άλλους ενδέχεται σήμερα να προκαλέσουν εντάσεις και παρεξηγήσεις. Προτιμήστε να αφιερώσετε χρόνο σε δραστηριότητες που σας ευχαριστούν, ώστε να αποφύγετε τις συγκρούσεις.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Κινείστε με σύνεση και μετριοπάθεια. Η ικανότητά σας να διατηρείτε τον έλεγχο θα ενισχύσει τη σχέση σας με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σας. Ακόμη κι αν προκύψουν μικροδιαφορές, θα τις επιλύσετε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Η ημέρα προβλέπεται απαιτητική, καθώς θα είστε γεμάτοι άγχος και έντονα συναισθήματα. Τα οικογενειακά ζητήματα θα σας επηρεάσουν σημαντικά, δυσκολεύοντας την ψύχραιμη αντίδρασή σας.