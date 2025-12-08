ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Σήμερα μπορεί να έχετε καλές ιδέες και να εμπνευστείτε από μικροπράγματα γύρω σας ώστε να είστε πολύ αποτελεσματικοί. Θα είναι όμως κακή ιδέα το να προσπαθήσετε να ενσωματώσετε αυτά τα νέα στοιχεία απότομα στην καθημερινότητά σας, γιατί δεν θα βρουν την καλή εφαρμογή που προσδοκάτε.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνετε πειράματα σήμερα με πράγματα που θέλατε εδώ και καιρό να δοκιμάσετε. Αν φοβάστε να κάνετε το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, μπορείτε να ζητήσετε από τους άλλους να σας δώσουν την κατάλληλη ώθηση και θα δείτε ότι έτσι θα πάρετε τη φόρα που σας λείπει.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Τα σχέδιά σας σήμερα ίσως υποστούν μεγάλες αλλαγές αρκετές φορές, αφού η συγκυρία δεν είναι η πλέον ευνοϊκή για εσάς. Αν είστε γεννημένοι στα μέσα Ιουνίου, αυτές οι αλλαγές θα είναι ακόμα πιο δύσκολες γιατί θα συνοδεύονται από μεγάλο εκνευρισμό και θα σας παραπλανήσουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Σήμερα έχετε μια ρομαντική διάθεση με αποτέλεσμα στα μάτια των άλλων να είστε ακόμα πιο συναρπαστικοί και γοητευτικοί. Επίσης, τώρα μπορείτε να καταλάβετε τα συναισθήματα των άλλων με μεγαλύτερη ευκολία, με αποτέλεσμα να προλαβαίνετε καταστάσεις.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Η μέρα σάς χαρίζει μεγάλο ενδιαφέρον για ριψοκίνδυνα πειράματα και καινοτομίες. Αν και δεν θα έχετε τόσο πολλές φαεινές ιδέες, θα είναι αυξημένη η ικανότητά σας να ακούτε τους άλλους και να παρατηρείτε το περιβάλλον σας, με αποτέλεσμα να κάνετε όποιον βρεθεί δίπλα σας να σας εμπιστευτεί.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Με το ζόρι θα μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές διάθεσης του συντρόφου σας. Δεν έχει σημασία το πόσο απαυδισμένοι είστε, πρέπει να δοκιμάσετε να τον επαναφέρετε στην πραγματικότητα. Οσοι είναι γεννημένοι στα μέσα Σεπτεμβρίου θα είναι περισσότερο αναστατωμένοι.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και προβληματικό για σας σήμερα το να συγκεντρωθείτε σε θέματα που δεν σας προκαλούν ενθουσιασμό και ευχαρίστηση. Προκειμένου να αποφύγετε να βαρεθείτε και να μη σταματήσετε να χασμουριέστε παρουσία άλλων, πρέπει να εντάξετε πολλά πράγματα στη ρουτίνα σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Η διαίσθησή σας σήμερα λειτουργεί στο φουλ. Αυτοί που είναι γεννημένοι στα μέσα Νοεμβρίου θα έχουν τώρα μια φαεινή ιδέα που θα τους κάνει να ανεβούν στα μάτια των άλλων. Ακόμα κι αν προσπαθήσετε σήμερα να περάσετε λίγο χρόνο μακριά απ’ τη δουλειά, προσπαθήστε να μη χαλάσετε ώρα σε ανούσια πράγματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Αν τα λόγια κάποιου σας πληγώνουν σήμερα, προσπαθήστε να μην του κρατήσετε κακία. Ακόμα κι αν πάρετε μέρος σ’ έναν καβγά, δοκιμάστε να λύσετε τις όποιες διαφορές σας με τον λόγο, επιστρατεύοντας κάθε φορά καινούργια επιχειρήματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Σήμερα μπορεί προσωρινά να ξεχάσετε τις προθεσμίες και τις εκκρεμότητές σας, με αποτέλεσμα να πελαγώσετε όταν έρθει η ώρα να τακτοποιήσετε όλα αυτά. Ναι, έχετε και εσείς ανάγκη να ξεχαστείτε απ’ όλα αυτά τα άσχημα που σας συμβαίνουν τώρα, αλλά κάντε το τουλάχιστον παίρνοντας και κάποια σχετικά μέτρα ασφαλείας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Οι δημιουργικές ιδέες που θα έχετε τώρα δεν θα σας αφήσουν ήσυχους. Ετσι θα καταφέρετε να λύσετε αρκετά από τα προβλήματα που το τελευταίο διάστημα σας βασάνιζαν. Προσοχή όμως, μην το παρακάνετε και φορτώσετε το κεφάλι σας με νέες σκοτούρες.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Οσοι είναι γεννημένοι στα μέσα Μαρτίου θα είναι αρκετά μυστηριώδεις σήμερα, απρόβλεπτοι και μοναδικοί. Αν δεν έχετε κανέναν που να σας βοηθήσει στα δύσκολα, μπορείτε να δοκιμάσετε αντισυμβατικές μεθόδους, αφού έτσι όχι μόνο θα λύσετε τα θέματά σας αλλά θα καταφέρετε και να δείξετε στους άλλους την ιδιαίτερη φύση σας.