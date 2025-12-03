ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η επιμονή σας και η συγκροτημένη στάση σας θα είναι τα συστατικά της σημερινής σας επιτυχίας. Διοχετεύστε την ενέργειά σας σε εποικοδομητικές δραστηριότητες και μην προσπαθείτε να συνεχίσετε ένα καβγά που από χθες μοιάζει χαμένος.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Η μέρα σας προσφέρει τις κατάλληλες περιστάσεις ώστε να είστε όσο πιο πρακτικοί γίνεται στη δουλειά σας και να βελτιώσετε την υγεία σας. Αν έχετε στο μυαλό σας να δοκιμάσετε την τύχη σας σ’ ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μπορείτε να το κάνετε τώρα γιατί η συγκυρία είναι πιο θετική.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Ακόμα και οι πιο δύσκολες και πονεμένες ιστορίες, σήμερα μπορεί να ξεπεραστούν. Οι φόβοι σας, οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί σχετικά με τη δουλειά σας, πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε αποφασιστικότητα, ακρίβεια κι ευελιξία.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Δεν έχει σημασία πόσο δυνατή είναι η ανάγκη σας να εκφραστείτε σήμερα αφού είναι πιο σημαντικό το να δώσετε στους ανθρώπους που έχετε απέναντί σας τον λόγο. Ειδικά αν αυτοί είναι ηλικιωμένοι. Αυτή είναι μια τακτική που δεν πρέπει να ξεχνάτε.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Μην επιτρέψετε σε συναισθήματα, κυρίως αυτά που είναι αρνητικά και καλά κρυμμένα, να πάρουν τον έλεγχό σας γιατί το αποτέλεσμα θα είναι ολέθριο. Επίσης, μην παραμελήσετε καθόλου τα οικογενειακά σας καθήκοντα. Ακόμα και αν οι καταστάσεις γύρω σας είναι αρκετά περίπλοκες, εσείς πρέπει να συνεχίσετε την πορεία σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Αυτή είναι μια καλή ημέρα τόσο για τη δουλειά σας όσο και για την προσωπική σας ζωή. Το να διασκεδάσετε με τους συναδέλφους σας θα είναι μια φυσική εξέλιξη της ημέρας σας. Παρ’ όλα αυτά, μην ξοδέψετε όλο το χρόνο σας σε σαχλαμάρες γιατί στο τέλος θα τρέχετε και δεν θα προλαβαίνετε.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Αν δεν θέλετε να ζείτε συνεχώς υπό τον φόβο των αλλαγών και των απωλειών, θα πρέπει να σφίξετε τα δόντια και να δοκιμάσετε διαφορετικές προσεγγίσεις της ζωής σας. Αν το θέλετε πραγματικά, μπορείτε να πετύχετε και πάλι την τάξη και την αρμονία στο σπίτι, τη ζωή και τις σχέσεις σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Οι σύντροφοί σας, ακόμα κι αυτοί από το εξωτερικό, σας εγκατέλειψαν σήμερα, δεν κράτησαν τον λόγο τους με αποτέλεσμα να σας φέρουν σε άσχημη θέση. Ακόμα και στην περίπτωση που είχατε μαζί τους σημαντικές διαφωνίες, εσείς θα έπρεπε να τους δείξετε την απογοήτευσή σας ώστε να πάρουν το μήνυμα.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Σήμερα πρέπει να σκεφτείτε πολύ τα οικονομικά ζητήματα που σας απασχολούν. Μην περιμένετε την υποστήριξη της οικογένειάς σας αφού η βοήθειά τους ούτε σημαντική θα είναι και θα αποδειχθεί ότι δεν φτάνει για να σας ξελασπώσει. Ευτυχώς, είστε έτοιμοι για δράση από μόνοι σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Είναι μια καλή ημέρα η σημερινή, αν θέλετε να φέρετε την αρμονία και πάλι στις υποθέσεις σας, να σταθεροποιήσετε τα επιτεύγματά σας και να επιβάλλετε την κυριαρχία σας. Η απάντησή σας στους ανταγωνιστές σας δεν θα είναι πολύ ισχυρή αλλά θα σας δώσει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Με το να φέρετε εις πέρας τις υποχρεώσεις σας, εξασφαλίζετε την ευημερία σας. Δεν θα πρέπει να αφήσετε εκκρεμότητες για αύριο, ακόμα κι αν πρόκειται για μια χαλαρή δραστηριότητα. Αν έχετε διαφορές με άλλους, φροντίστε να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα έγγραφα που να υποστηρίζουν τις απόψεις σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Πρέπει να έχετε κάποιο έμπιστο φίλο που να είναι πάντα εκεί για σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να δείτε το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια και ηρεμία. Αναζητήστε τον ανάμεσα στους συναδέλφους σας, τους προϊσταμένους ακόμα και τους συγγενείς σας. Δεν θα είναι δύσκολο να τον εντοπίσετε τώρα.