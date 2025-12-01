ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η δημοτικότητά σας είναι δίκοπο μαχαίρι και γι’ αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όπως ο 10ος οίκος σας ενεργοποιείται από την αντιδραστική Σελήνη. Υπάρχουν εκείνοι που χαμογελούν και προσπαθούν να σας δείξουν ένα φιλικό πρόσωπο, αλλά κρυφά σας ζηλεύουν. Προφυλαχθείτε από ψεύτικους φίλους και κόλακες.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Πάρτε το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο και κάντε ένα οδικό ταξίδι, αν μπορείτε σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σας ηρεμήσει όπως η αλλαγή παραστάσεων για την ψυχή σας. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα μπορείτε να βρεθείτε κάπου υπέροχα.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Η λύση στα προβλήματά σας έρχεται όπως η Σελήνη ολοκληρώνει το ταξίδι της μέσω του 8ου οίκου σας. Τα όνειρα που έχετε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες μπορεί να είναι το κλειδί που ψάχνατε. Ισως δεν βλέπετε την αξία μιας πιο πνευματικής προσέγγισης στις υποθέσεις σας, γι’ αυτό περάστε κάποιο χρόνο κάνοντας διαλογισμό.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Σήμερα η θερμότητά σας μπορεί να διοχετεύεται σε μια παθιασμένη αγκαλιά, ένα φιλί ή μια καλή κουβέντα. Κάντε την επιλογή σας. Οι συνεργάτες σας ίσως να θέλουν να ξεκινήσουν έναν καβγά, αλλά αν δείξετε προσοχή θα ξέρετε πώς να ξεφύγετε από αυτή την παγίδα.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Η πορεία της Σελήνης μέσα από τον πρακτικό Αιγόκερω και τον 6ο οίκο σας, των επαγγελματικών, θα σας βοηθήσει για να είστε παραγωγικοί σήμερα. Δώστε προσοχή στη λεπτομέρεια και την ποιότητα καθώς ολοκληρώνετε τις εργασίες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Με τη Σελήνη στον 5ο οίκο σας, της ευχαρίστησης, θα πρέπει να αισθάνεστε αρκετά ελεύθεροι. Τα πάντα παίρνουν μια πιο παθιασμένη απόχρωση σήμερα. Θα θελήσετε να έρθετε κοντά με τον εραστή σας, να παίξετε με τα παιδιά σας σαν να έχετε την ίδια ηλικία με αυτά και να ανοίξετε την καρδιά και την ψυχή σας σε έργα τέχνης.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Η επιθυμία σας να κάνετε βελτιώσεις στο σπίτι θα είναι ακατανίκητη. Μετακινηθείτε αργά και πάρτε προληπτικά μέτρα για την ασφάλειά σας καθώς υπάρχει πάντα μια πιθανότητα να αποκτήσετε κοψίματα και μώλωπες όταν εργάζεστε με εργαλεία. Μερικοί από εσάς μπορεί να έχετε μια επιθυμία να ανανεώσετε τη σχέση σας με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Η πειθώ σας είναι μεγάλη σήμερα και θα πρέπει να είστε σε θέση να φέρετε τους περισσότερους ανθρώπους με το μέρος σας. Εργαστείτε ιδιαίτερα σκληρά για να πάρετε την ψήφο εμπιστοσύνης από έναν Ζυγό και μια Παρθένο. Μην αφήνετε αχρησιμοποίητη τη διακριτικότητα και διπλωματία που σας χαρακτηρίζουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Τα οφέλη από τη σκληρή δουλειά σας μπορεί να είναι εμφανή σήμερα, καθώς η Σελήνη κινείται μέσα από τον 2ο οίκο σας, των προσωπικών αξιών και των οικονομικών. Κάποιοι από εσάς θα λάβουν επιπλέον χρήματα, ενδεχομένως με τη μορφή ενός δώρου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Η Σελήνη εξακολουθεί να επηρεάζει τον 1ο οίκο σας, της προσωπικότητας, προσφέροντάς σας μια συναισθηματική δύναμη. Προσπαθήστε να διατηρήσετε τη θετική στάση απέναντι στα πράγματα και να έχετε καλή διάθεση. Αν έχετε θυμώσει, είναι πιθανό να αντιδράσετε και να πείτε πράγματα που θα μετανιώσετε αργότερα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Η Σελήνη κινείται στον 12ο οίκο σας, του υποσυνείδητου, δίνοντάς σας ισχυρά όνειρα. Αν υπάρχει κάτι απογοητευτικό στη ζωή σας, μην εκπλαγείτε αν εμφανίζεται στον ύπνο σας συνεχώς. Τα συναισθήματά σας που σχετίζονται με θυμό και επιθετικότητα θα σας κατακλύσουν.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Θα διαπιστώσετε ότι είστε σε αρμονία με τον καλύτερο φίλο ή συνεργάτη σας σήμερα και ότι μοιράζεστε ακόμη και τα ίδια όνειρα. Η διαίσθησή σας θα δουλέψει στο φουλ και αυτό μπορεί να ωφελήσει τις σχέσεις σας. Κάντε μια προσπάθεια να περάσετε λίγο χρόνο με τον αγαπημένο σας.