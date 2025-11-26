Οι προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια φέρνουν ευκαιρίες, ανατροπές και έντονα συναισθήματα. Δείτε τι σας επιφυλάσσουν τα άστρα για σήμερα.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Ισχυρά συναισθήματα θα σας κατακλύσουν σήμερα. Το άγχος μπορεί να σας οδηγήσει σε εκρήξεις προς τους κοντινούς σας ανθρώπους, αποκαλύπτοντας σκέψεις που ίσως πληγώσουν τους άλλους.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Η ημέρα κυλά ήρεμα και χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις. Ενώ οι γύρω σας ανησυχούν για επαγγελματικά ζητήματα, εσείς παραμένετε ψύχραιμοι, προστατεύοντας αποτελεσματικά τα συμφέροντά σας.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Σας περιμένει μια έντονη ημέρα με αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις. Ένα σημαντικό deadline θα σας κρατήσει στο γραφείο μέχρι αργά, ενώ και στο σπίτι δεν θα λείψουν οι οικογενειακές υποχρεώσεις.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Αποφύγετε να μοιραστείτε προσωπικά ζητήματα. Κάποιο πρόσωπο ενδέχεται να διαδώσει τις πληροφορίες που θα του εμπιστευθείτε, προκαλώντας φήμες που δύσκολα θα ανακόψετε.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Η ημέρα σας βρίσκει εκτός σπιτιού, σε επαγγελματική αποστολή. Βοηθάτε κάποιον στη δημιουργία νέου υποκαταστήματος και η στάση σας αυτή θα ενισχύσει σημαντικά το επαγγελματικό σας προφίλ.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Οι εκπλήξεις δεν θα λείψουν. Ένα τηλεφώνημα από συγγενή θα σας φέρει ευχάριστα νέα, ενώ στη δουλειά το αφεντικό σας ενδέχεται να σας ανακοινώσει προαγωγή, επιβραβεύοντας τη συνέπειά σας.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Πολλές επαγγελματικές επαφές χαρακτηρίζουν τη μέρα σας. Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής εργασίας, συναντάτε άτομο με επιρροή που εκτιμά τον επαγγελματισμό σας και σας προτείνει συνεργασία.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Οι εξελίξεις δεν είναι ιδιαίτερα θετικές. Μια πρωινή διαφωνία με το ταίρι σας θα σας κάνει να αναζητήσετε καταφύγιο στη δουλειά, ενώ το απόγευμα η οικογένειά σας δείχνει αποστασιοποιημένη.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Η ημέρα σάς δίνει την ευκαιρία να ενισχύσετε τη φήμη σας στον επαγγελματικό χώρο. Αναλαμβάνετε με δική σας πρωτοβουλία ένα απαιτητικό έργο, απορρίπτοντας κάθε προσφερόμενη βοήθεια από συναδέλφους.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Νιώθετε την ανάγκη να πιέσετε τον εαυτό σας περισσότερο, ωστόσο η ενέργειά σας παραμένει χαμηλή. Προσπαθήστε να βρείτε ρυθμό ώστε να αποφύγετε την υπερκόπωση και να διατηρήσετε την απόδοσή σας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Η επικοινωνία με τους γύρω σας δεν θα είναι εύκολη. Οι άλλοι θα προτιμήσουν τα μισόλογα, όμως εσείς θα επιμείνετε στην ειλικρίνεια και τη σαφήνεια, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει εντάσεις.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Εκδηλώνετε τάση για υπερβολές. Αν και ξεκινάτε τη μέρα σας με διάθεση και φροντίδα για την εμφάνισή σας, αργότερα επιλέγετε πιο έντονους τρόπους διασκέδασης, αναζητώντας κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα.