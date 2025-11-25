Άστρα

Η Σελήνη από την Παρθένο βρίσκεται σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει στιγμές σύγχυσης ή έντονης συναισθηματικής ευαισθησίας. Οι επιρροές αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την κρίση και να δημιουργήσουν μια πιο ονειρική ή αβέβαιη διάθεση στα περισσότερα ζώδια. Αργότερα, η είσοδος της Σελήνης στον Ζυγό φέρνει ισορροπία και αναζήτηση αρμονίας στις […]