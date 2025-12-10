Ο Ερμής σε αντίθεση με τον Ουρανό δημιουργεί ένταση και ανατροπές, επηρεάζοντας την επικοινωνία και τη ροή της ημέρας. Οι παρεξηγήσεις και οι αιφνίδιες αλλαγές είναι πιθανά σενάρια, απαιτώντας ψυχραιμία και προσαρμοστικότητα. Η αστρολογική αυτή όψη μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για νέες, πρωτότυπες ιδέες. Είναι σημαντικό να αποφευχθούν βιαστικές αποφάσεις και αντιδράσεις, δίνοντας χώρο στη λογική και τη νηφαλιότητα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η σημερινή μέρα προμηνύεται επιτυχημένη, όμως χρειάζεται προσπάθεια για να διατηρήσετε τα θετικά αποτελέσματα. Παρά τις μικρές απογοητεύσεις στα επαγγελματικά, η καλή σας διάθεση θα σας βοηθήσει να ανακτήσετε το χαμένο έδαφος.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Αν και η λογική σας υπαγορεύει να κάνετε οικονομία, θα νιώσετε έντονη ανάγκη για σπατάλη. Ίσως αυτό να είναι αποτέλεσμα πίεσης. Αν θέλετε να ισορροπήσετε την κατάσταση, προτιμήστε να προσφέρετε κάτι σε φιλανθρωπικό σκοπό.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η κατάσταση στο σπίτι φαίνεται να σας προκαλεί ένταση. Τα οικονομικά ζητήματα και οι αυξημένες υποχρεώσεις δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε. Προσπαθήστε να οργανώσετε τον χρόνο σας για να μειώσετε το άγχος.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Μην φοβηθείτε να κυνηγήσετε τους στόχους σας. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω σας που είναι έτοιμοι να σας στηρίξουν ουσιαστικά. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία και κάθε λεπτό για να ξεφύγετε από τη στασιμότητα.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Οι συνθήκες σήμερα είναι ευνοϊκές και οι πόρτες ανοιχτές για νέες ευκαιρίες. Ό,τι αναλάβετε θα το φέρετε εις πέρας με επιτυχία. Καλό είναι να κινηθείτε δυναμικά κυρίως στο πρώτο μισό της ημέρας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Αν επιλέξετε να κινηθείτε παρασκηνιακά, φροντίστε να είστε έτοιμοι να αναλάβετε την ευθύνη των πράξεών σας. Αν δεν νιώθετε αρκετά δυνατοί, προτιμήστε να περιμένετε, αν και αύριο ίσως μετανιώσετε για αυτή την επιφυλακτικότητα.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό σας σήμερα θα αποδειχθούν πολύτιμοι. Αποφύγετε να τους κρίνετε ή να τους κατατάσσετε σε κατηγορίες, γιατί αυτό μπορεί να στραφεί εναντίον σας. Η τύχη που σας ευνοεί οφείλεται εν μέρει και στη στήριξή τους.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Παρά τις δυσκολίες, θα δείξετε τα καλύτερα στοιχεία του χαρακτήρα σας. Αν και νιώθετε αυτοπεποίθηση, κάποια εμπόδια ίσως σας κάνουν να επανεξετάσετε τα σχέδιά σας, χωρίς όμως να χάσετε το κουράγιο σας.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η εξωστρέφεια και η ειλικρίνεια χαρακτηρίζουν τη σημερινή σας διάθεση. Μην αποφύγετε τον ανταγωνισμό, καθώς μπορεί να σας οδηγήσει σε μια σημαντική επιτυχία. Η πίεση θα λειτουργήσει υπέρ σας, βοηθώντας σας να πετύχετε το φαινομενικά αδύνατο.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Σήμερα θα καταφέρετε να τακτοποιήσετε τα περισσότερα από τα οικιακά ζητήματα που σας απασχολούν. Μια πρωτοβουλία από μέλος της οικογένειας θα αποδειχθεί καθοριστική, φέρνοντας θετικές εξελίξεις και ενδεχομένως οικονομικά οφέλη.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Οι γύρω σας είναι πρόθυμοι να στηρίξουν τις φιλοδοξίες σας και να σας προσφέρουν τα μέσα για να προωθήσετε τη φήμη σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να δείξετε τη δημιουργικότητά σας και να αποκαλύψετε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού σας.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Αποφύγετε τις βαριές δουλειές στο σπίτι, καθώς η διάθεσή σας δεν είναι η καλύτερη. Κρατήστε αποστάσεις από ανθρώπους που δεν σας ακούν ή δεν σας κατανοούν, ώστε να μην εξαντληθείτε ψυχολογικά.