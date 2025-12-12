H παρέμβαση ενός αστυνομικού του NYPD ήταν σωτήρια για ένα μωρό που πνιγόταν στη Νέα Υόρκη, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα.

Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός Μάικλ Γκρίνι να χτυπάει στην πλάτη το μικρό παιδί, το οποίο τελικά κατάφερε να ανακτήσει την αναπνοή του και να μην πεθάνει.

Ενώ ο Γκρίνι κατευθυνόταν προς την εργασία του παρατήρησε ένα μαύρο αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

HERO: NYPD detective saves the life of a choking baby on his way to work in rush hour traffic pic.twitter.com/pCWUl9BdxD — Daily Loud (@DailyLoud) December 11, 2025

Ο αστυνομικός ενεργοποίησε αμέσως τον φάρο του περιπολικού και σταμάτησε δίπλα στο όχημα. Εκεί διαπίστωσε ότι μέσα βρισκόταν ένας άνθρωπος σε πανικό που του φώναξε: «το μωρό μου πνίγεται».

«Η γρήγορη δράση του δεν έσωσε μόνο μια ζωή — μας θύμισε σε όλους μας πώς είναι ο ηρωισμός στους δρόμους αυτής της πόλης» σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Νέας Υόρκης.