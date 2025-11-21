Κάμερα ασφαλείας δείχνει τη στιγμή που φτάνουν διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί στο 2ο Ειδικό Σχολείο Πειραιά, για το τραγικό περιστατικό με την 13χρονη μαθήτρια που έχασε τη ζωή της από πνιγμό.

Την άμεσης κινητοποίηση των Αρχών περιέγραψε και εργαζόμενος της περιοχής, που βρέθηκε στο σημείο την ώρα της διακομιδής.

Όπως λέει η αστυνομία ήρθε πολύ γρήγορα κι έκλεισε την κυκλοφορία του δρόμου για να κινηθεί το ασθενοφόρο.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του διευθυντή του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και ενός ακόμη εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της έρευνας για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, όταν μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της από πνιγμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια πνίγηκε από τροφή, καθώς οι αεραγωγοί της απόφραξαν, προκαλώντας ανακοπή.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους επαγγελματίες του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου, του ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου που βρίσκεται κοντά στο ειδικό σχολείο, καθώς και τους γιατρούς του νοσοκομείου Νίκαιας, το άτυχο κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Γονείς των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καταγγέλλουν χρόνιες ελλείψεις και ζητούν άμεση στελέχωση και μέτρα προστασίας. ​Μητέρα συμμαθητή της άτυχης 13χρονης, η οποία μιλώντας στην κάμερα εξέφρασε την οδύνη της αλλά και την αγανάκτησή της για το περιστατικό. ​«Δεν μπορώ να διανοηθώ, έφυγε ένα παιδάκι 13χρονο. Έπρεπε να ενημερώσουν τους γονείς να πάρουν τα παιδιά, αφού συνέβη σήμερα αυτό το σκηνικό» ανέφερε χαρακτηριστικά. ​Η ίδια τόνισε την ανάγκη για ειδική φροντίδα:

​Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο σημείωσε ότι «υπάρχει βοηθός, υπάρχει ειδική κοπέλα βοηθός που βοηθάει τα παιδάκια να φάνε, τα παιδάκια ΑμεΑ. Εγώ αυτό ξέρω… Δεν έχουμε λεωφορεία να μεταφέρουμε τα παιδιά μας» προσέθεσε στη συνέχεια ζητώντας την παρέμβαση της κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η Σοφία Λιβέρη, εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, κατήγγειλε σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. «Μόνο στον Νομό Αττικής και Νήσων και το τελευταίο διάστημα, έχουμε σηκώσει τα θέματα όλα αυτά που είναι για τα ειδικά σχολεία, όσον αφορά και με τη μεταφορά που υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Υπάρχει και το θέμα με τις δομές που είναι παλιές και πάρα πολλά είναι επικίνδυνα. Όλα αυτά πρέπει να τα δει το κράτος και να μεριμνήσει» δήλωσε η κα Λιβέρη.

Όπως μετέδωσε το MEGA, παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, το σχολείο ήταν πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς ενώ τονίζεται πως όταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία στην κατάποση κάλεσαν γρήγορα τη νοσηλεύτρια και παρασχέθηκαν στο παιδί οι πρώτες βοήθειες.

Στην εκπομπή μίλησε και η πρώην δασκάλα της 13χρονης, λέγοντας πως το παιδί ήταν επιπόλαιο στην σίτισή του, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

«Μιλάμε για ένα παιδί που έχει νοητική υστέρηση και από εκεί και πέρα ήταν επιπόλαιο στην σίτισή του γενικότερα. Επιπόλαιο, όπως θα έβαζε την τροφή στο στόμα του, οτιδήποτε. Μπορεί να έβαζε κάτι, πολλά πράγματα στο στόμα του από μόνη της γρήγορα, να το άρπαζε με το χέρι γρήγορα. Μιλάμε για ένα παιδί με δυσκολίες, μιλάμε για ένα ειδικό σχολείο. Αλλά είναι χαρούμενο παιδί, εκφραζόταν κάπως με τα συναισθήματά του, δηλαδή, ήταν χαρούμενο, ήταν κάπως λυπημένο, τα έδειχνε. Είχε προβλήματα η οικογένεια από όσον γνωρίζω. Μιλάμε για μία κατάσταση η οποία ήταν δύσκολη, είχε χαθεί η μαμά, μακάρι να έγινε αγγελάκι δίπλα στη μαμά του. Αν έτυχε η κακή στιγμή, δεν μπορείς να το προλάβεις πάντα ακόμα και με πρώτες βοήθειες, που από ό,τι έμαθα γίνανε».