Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, όπου ένα 13χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση προς το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το παιδί παρουσίασε σημάδια πνιγμού ενώ έτρωγε το δεκατιανό του.

Όπως αναφέρεται σε άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο, στο σημείο βρίσκονταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, ο δάσκαλος και ο σχολικός νοσηλευτής, καθώς το κορίτσι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Οι παρευρισκόμενοι παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του παιδιού. Παρά τις προσπάθειες, το 13χρονο κορίτσι δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.