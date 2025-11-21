Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του διευθυντή του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και ενός ακόμη εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της έρευνας για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, όταν μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της από πνιγμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια πνίγηκε από τροφή, καθώς οι αεραγωγοί της απόφραξαν, προκαλώντας ανακοπή.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους επαγγελματίες του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου, του ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου που βρίσκεται κοντά στο ειδικό σχολείο, καθώς και τους γιατρούς του νοσοκομείου Νίκαιας, το άτυχο κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Γονείς των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καταγγέλλουν χρόνιες ελλείψεις και ζητούν άμεση στελέχωση και μέτρα προστασίας. ​Μητέρα συμμαθητή της άτυχης 13χρονης, η οποία μιλώντας στην κάμερα εξέφρασε την οδύνη της αλλά και την αγανάκτησή της για το περιστατικό. ​«Δεν μπορώ να διανοηθώ, έφυγε ένα παιδάκι 13χρονο. Έπρεπε να ενημερώσουν τους γονείς να πάρουν τα παιδιά, αφού συνέβη σήμερα αυτό το σκηνικό» ανέφερε χαρακτηριστικά. ​Η ίδια τόνισε την ανάγκη για ειδική φροντίδα:

​Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο σημείωσε ότι «υπάρχει βοηθός, υπάρχει ειδική κοπέλα βοηθός που βοηθάει τα παιδάκια να φάνε, τα παιδάκια ΑμεΑ. Εγώ αυτό ξέρω… Δεν έχουμε λεωφορεία να μεταφέρουμε τα παιδιά μας» προσέθεσε στη συνέχεια ζητώντας την παρέμβαση της κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η Σοφία Λιβέρη, εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, κατήγγειλε σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. «Μόνο στον Νομό Αττικής και Νήσων και το τελευταίο διάστημα, έχουμε σηκώσει τα θέματα όλα αυτά που είναι για τα ειδικά σχολεία, όσον αφορά και με τη μεταφορά που υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Υπάρχει και το θέμα με τις δομές που είναι παλιές και πάρα πολλά είναι επικίνδυνα. Όλα αυτά πρέπει να τα δει το κράτος και να μεριμνήσει» δήλωσε η κα Λιβέρη.