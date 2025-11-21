Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά, όταν μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της από πνιγμό μέσα σε σχολείο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, όπου η ανήλικη πνίγηκε από τροφή την ώρα του φαγητού. Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη μαθήτρια στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η 13χρονη κατέληξε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, σκορπώντας τη θλίψη σε συμμαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Μετά το τραγικό περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του διευθυντή του σχολείου και ενός εκπαιδευτικού, προκειμένου να δώσουν καταθέσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.