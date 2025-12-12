Νέος ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,7 Ρίχτερ κατά ακόμη προκαταρκτικές εκτιμήσεις, έγινε αισθητή στη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα Παρασκευή, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία – JMA.

Ο σεισμός των 6,7 βαθμών καταγράφηκε στην ίδια περιοχή που σημειώθηκε η δόνηση των 7,5 Ρίχτερ

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Ελλάδας), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό — 7,5 βαθμών — στην ίδια περιοχή.

Προειδοποίηση για τσουνάμι

Κατά το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της JMA, πρέπει να αναμένεται τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία Νέα