Ιστορική νίκη για την Ελλάδα αποτελεί η εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην προεδρία του Eurogroup, γεγονός που προκάλεσε εγκωμιαστικά σχόλια από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρει το Reuters, η εξέλιξη αυτή «σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελλάδας από μια περίοδο κρίσης στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής».

Το πρακτορείο επισημαίνει ότι η εκλογή του Έλληνα υπουργού δεν αποτελεί απλώς θεσμικό γεγονός, αλλά μια ευρωπαϊκή «στιγμή», με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «η χώρα, που πριν από μια δεκαετία δεν αποκλείονταν καν η έξοδός της από την ευρωζώνη, πλέον εκλέγει τον δικό της εκπρόσωπο σε ένα από τα βασικότερα όργανα διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης».

Greek minister heads Eurogroup, marking turnaround from years of crisis https://t.co/IKZvCUWvhk https://t.co/IKZvCUWvhk — Reuters World (@ReutersWorld) December 11, 2025

Σε ανάλογο ύφος, το Associated Press χαρακτηρίζει την εκλογή του Πιερρακάκη ως «ιστορική αλλαγή πλεύσης» για την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει πλέον μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς του οικονομικού διαλόγου στην Ευρωζώνη. Το Bloomberg, από την πλευρά του, κάνει λόγο για «απομάκρυνση από το παρελθόν της χρεοκοπίας και των μνημονίων», υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό της νέας εποχής.

Congratulations to Kyriakos @Pierrakakis on his election as #Eurogroup President! Euro area ministers have elected him for a 2.5-year term. Wondering how the election works? Find out here➡️https://t.co/ra5QbAHbZH pic.twitter.com/dsG8ILdK8x — EU Council (@EUCouncil) December 11, 2025

Κρίσιμη συγκυρία για την ΕΕ

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος στο πρώτο του μήνυμα τόνισε ότι «οι παλιές διακρίσεις στην Ευρώπη έχουν υποχωρήσει», έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την Ευρωζώνη. Ο πρόεδρος του Eurogroup συντονίζει τις συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών, καθοδηγεί τις συζητήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική και εκπροσωπεί την ευρωζώνη στα διεθνή οικονομικά φόρουμ.

Η ανάληψη της προεδρίας συμπίπτει με μια περίοδο δημοσιονομικών ανισορροπιών σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ενεργειακών προκλήσεων και γεωπολιτικών εντάσεων. Ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας την εκλογή, ανέφερε ότι πρόκειται για «σημαντικό ορόσημο προόδου που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση και στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης».

Αισθάνομαι βαθύτατη τιμή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι συνάδελφοί μου, εκλέγοντάς με νέο πρόεδρο του Eurogroup. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές. Και από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει να είναι επίσης κοινές. pic.twitter.com/QXR7CAQVSS — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) December 11, 2025

Τριπλή σημασία για την Ελλάδα

Η εκλογή Πιερρακάκη έχει τρεις διαστάσεις για την Ελλάδα. Πρώτον, τον ισχυρό συμβολισμό: δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της κρίσης χρέους, η χώρα που βρέθηκε στο επίκεντρο των μνημονίων προεδρεύει πλέον του οργάνου που τότε καθόριζε το μέλλον της. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας απέναντι σε επενδυτές και εταίρους, ως οικονομίας που έχει αφήσει πίσω της τον ρόλο του «αδύναμου κρίκου».

Δεύτερον, η νέα θέση του Έλληνα υπουργού θα του επιτρέψει να έχει καθοριστικό ρόλο στη συζήτηση για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου. Το πλαίσιο αυτό διατηρεί τα όρια για έλλειμμα και χρέος, αλλά εισάγει πιο ευέλικτους κανόνες και ρήτρες για την προστασία των επενδύσεων, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα χώρες με υψηλό χρέος όπως η Ελλάδα.

Τρίτον, η προεδρία του Eurogroup αποκτά βαρύτητα λόγω των ανοιχτών ευρωπαϊκών ζητημάτων, όπως η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, το μέλλον του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ενωση Κεφαλαιαγορών και η Τραπεζική Ένωση, καθώς και ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ. Οι αποφάσεις αυτές θα επηρεάσουν άμεσα το κόστος δανεισμού, τη χρηματοδότηση επενδύσεων και την πορεία των ελληνικών τραπεζών.

Για την Αθήνα, η παρουσία Έλληνα προέδρου στο Eurogroup σημαίνει ότι η εμπειρία μιας χώρας με υψηλό χρέος και ανάγκη για επενδύσεις θα βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων. Δεν συνεπάγεται χαλάρωση των κανόνων για την Ελλάδα, αλλά διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνουν υπόψη και την οπτική της περιφέρειας της ευρωζώνης.

Σε πρακτικό επίπεδο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παραμένει υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς η προεδρία του Eurogroup ασκείται από εν ενεργεία υπουργούς. Ο νέος του ρόλος, ωστόσο, του προσφέρει άμεση επαφή με τους ομολόγους του και δυνατότητα να προωθεί θεσμικά τις ελληνικές θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.