Την επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης σε επιπλέον έξι Περιφερειακές Ενότητες ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα σύμφωνα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου επεκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας και Καστοριάς.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της:

Στόχος μας; Να επιστρέψουν οι άνθρωποι στον τόπο τους. Να ξαναζωντανέψουμε τις ακριτικές περιοχές. Να δώσουμε ακόμα μια απάντηση στο Δημογραφικό.

Με ενίσχυση 10.000€ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Η Υπουργός σημείωσε σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να ενισχύσει ουσιαστικά τις ακριτικές περιοχές και να δώσει κίνητρα σε ανθρώπους να επιστρέψουν στον τόπο τους, να αξιοποιήσουν την περιουσία τους ή ακόμη και να εγκατασταθούν σε μια περιοχή που επιλέγουν για την ποιότητα ζωής της.

Η ενίσχυση των 10.000 ευρώ χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι η στήριξη των τοπικών κοινωνιών συνδέεται με τη στελέχωση βασικών υπηρεσιών και με νέες δράσεις ενεργητικής απασχόλησης σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ.

Η επέκταση του προγράμματος θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές, νησιωτικές και ηπειρωτικές, όπου εντοπίζονται ισχυρές δημογραφικές πιέσεις.