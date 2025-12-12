«Μπροστά στα μάτια των πολιτών που παρακολουθούσαν άναυδοι, διαπράχθηκαν σήμερα (χθες), μέσα στη Βουλή, μια σειρά από αυτόφωρα ποινικά αδικήματα. Μπροστά στα μάτια όλης της Ελλάδας, ένα κακοποιό στοιχείο, έβγαλε με άνεση τη γλώσσα στις διαδικασίες, αλλά και αισθάνθηκε την ελευθερία να διατυπώνει απειλές, απειλές θανάτου, απέναντι σε πολιτική Αρχηγό και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, με τις φράσεις που καταγράφηκαν από αυτήκοους αυτόπτες “θα την σκοτώσω”, “θα της στρίψω το λαρύγγι”, “που θα με βάλει αυτή φυλακή”», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες από το περιστύλιο της Βουλής, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη, επονομαζόμενου και ως «Φραπέ», στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε: «Ήδη ενημέρωσα τον πρόεδρο της Βουλής ότι του ζητώ επειγόντως, να ενημερώσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι ζητώ, να υποβάλλω μήνυση, στα πλαίσια του αυτοφώρου» και πρόσθεσε: «Έχουν ήδη περάσει δύο ώρες από την ολοκλήρωση της Εξεταστικής Επιτροπής και καμία Εισαγγελική Αρχή δεν έχει επιληφθεί… Περιμένω τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μου. Είμαι στη διάθεση όλων των Αρχών και φυσικά εάν θέλουν να με στείλουν να υποβάλω μήνυση στο αστυνομικό τμήμα ή να πάρω το 100, θα κάνω και αυτό. Το ζήτημα είναι τι θα πράξουν εκείνοι».

Σε βίντεο που ανήρτησε στα social media η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρει πως: «Για αυτά που έγιναν στην εξεταστική επιτροπή και τις σκηνές που εκτυλίχτηκαν κατά τις οποίες δήλωσε “θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι, που θέλει να με βάλει φυλακή”, θα έπρεπε να είχε παρέμβει ο εισαγγελέας».

Στη συνέχεια, η κ. Κωνσταντοπούλου καλεί το 100 «για να είναι καταγεγραμμένη η καταγγελία μου. Θα καταγραφεί η πρόσκληση στον εισαγγελέα να παρέμβει και από κει και πέρα θα δούμε σε τι χώρα ζούμε».

Έπειτα, καταγράφει την κλήση στην αστυνομία, ζητώντας να ενημερωθεί «ο ανώτερος και να του πείτε ότι ζητώ άμεσα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έρθει είτε εισαγγελέας, είτε αστυνομικός, προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία. Βρίσκομαι στη Βουλή, όπου περίμενα 3,5 ώρες να έρθει αρμόδιος να πάρει κατάθεσή μου. Δεν έχει έρθει κανείς. Στις 10:30 θα βρίσκομαι στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Chanel μέχρι τις 11 παρά 20 και εφόσον προσέλθει εισαγγελικός λειτουργός ή αστυνομικός, θα είμαι στη διάθεση επί τόπου, προκειμένου να στοιχειοθετήσει η καταγγελία και να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία».

«Έχει καταγραφεί και θα έρθει περιπολικό», απαντά η τηλεφωνήτρια στο 100.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της η κ. Κωνσταντοπούλου: «Το περιπολικό ήρθε στον (τηλεοπτικό) σταθμό, αλλά “κάποιος” τους είπε να φύγουν. Μέχρι αυτή τη στιγμή περιμένω 12.30 της 12 Δεκεμβρίου 2025 περιμένω εδώ».

Ο διάλογος που έχει με την αστυνομικό είναι ο εξής:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γεια σας είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και θέλω να κάνω μια επίσημη καταγγελία για αυτόφωρα αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κ. Γεώργιο Ξυλούρη, που κλήθηκε ως μάρτυρας στην επιτροπή και διέπραξε μια σειρά από ποινικά αδικήματα, ψευδορκίας μάρτυρα, υπόθαλψης εγκληματιών, αλλά και απόπειρας αθέμιτης επιρροής σε μέλη εξεταστικής επιτροπής. Ο συγκεκριμένος, επειδή ζήτησα τη σύλληψή του και την αυτόφωρη διαδικασία, βγαίνοντας από την αίθουσα της επιτροπής δήλωσε: Θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι.

Αστυνομικός: Αυτά τα έλεγε σε ποιον;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σε εμένα

Aστυνομικός: Ωραία. Έχετε προβεί σε μήνυση; Έχετε πάει σε δικηγόρο;

Ζωή Κωνσταντοπούλου:Είμαι η ίδια δικηγόρος και σας καταγγέλλω ότι αυτά δεν είναι μόνο τα κατ’ έγκληση αδικήματα. Πρόκειται για αυτόφωρα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα που αφορούν αθέμιτη επιρροή σε πρόσωπα που ασκούν δικαστική και εισαγγελική λειτουργία, υπόθαλψη εγκληματιών, ψευδορκία. Εγώ θέλω να είναι καταγεγραμμένη η καταγγελία μου και την καταγράφω και εγώ και ζητώ να ενημερώσετε τον ανώτερό σας, να του πείτε ότι ζητώ άμεσα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έρθει είτε εισαγγελέας είτε αστυνομικός προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία.