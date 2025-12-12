Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συνεχάρη τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, μιλώντας στη Βουλή, ωστόσο υπογράμμισε, ότι η εκλογή του θα πρέπει να συνδυαστεί με την προάσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού, της χώρας και των ευρωπαϊκών πολιτών.

Ο κ. Φάμελλος επέκρινε τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει ο υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι «δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών ούτε το κοινωνικό κράτος». Αντίθετα, όπως είπε, ευνοούν τις πολυεθνικές και την «οικονομία του πολέμου». Κατά τον ίδιο, «το Eurogroup ακολουθεί τις πολιτικές της Γερμανίας».

Κριτική για τον Προϋπολογισμό του 2026

Αναφερόμενος στον Προϋπολογισμό του 2026, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «η χώρα πλήττεται από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια», ενώ οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν υψηλές δαπάνες στέγασης και μειωμένη αγοραστική δύναμη. Ρώτησε αν η κυβέρνηση σκοπεύει να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή οδηγία για μείωση των έμμεσων φόρων, υποστηρίζοντας ότι αυτοί αυξήθηκαν κατά 12-13 δισ. ευρώ.

Ο κ. Φάμελλος διερωτήθηκε αν είναι «καλή ευρωπαϊκή πρακτική» να στερεύει η αγορά με υπερπλεόνασμα 4 δισ. ευρώ, ενώ οι τράπεζες καταγράφουν κέρδη 4 δισ. ευρώ και η ΔΕΗ 5,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μειώνει τις επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως το περιβάλλον, η ενέργεια και η υγεία, μέχρι το 2029.

Επικρίνοντας τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες, τόνισε ότι «είναι υποκριτικό να πανηγυρίζετε για έναν προϋπολογισμό που μειώνει κατά 241 εκατ. ευρώ τις δαπάνες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης». Κλείνοντας, ρώτησε: «Είναι καλή ευρωπαϊκή πρακτική 1.500 πολύ πλούσιοι συμπολίτες μας να φορολογούνται με τον χαμηλότερο συντελεστή στην ΕΕ;».

Η απάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη

Απαντώντας, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σχολίασε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος έχει «ένα ελαφρύ μονοπώλιο της τοξικότητας των περιγραφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο», επισημαίνοντας ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στο κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, που στήριξε την ελληνική υποψηφιότητα, είναι σοσιαλδημοκράτης, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συμμετείχε ως παρατηρητής στο κόμμα των σοσιαλδημοκρατών. Υπογράμμισε επίσης ότι η εκλογή του προέδρου του Eurogroup στηρίχθηκε από υπουργούς Οικονομικών και άλλων πολιτικών ομάδων, πέραν του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Για τα πλεονάσματα και τη φορολογία

Αναφορικά με τα υπερπλεονάσματα, ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2026, το τελικό αποτέλεσμα είναι -0,2%, μετά την πληρωμή του χρέους. «Πού το είδατε το υπερπλεόνασμα, κύριε Φάμελλε;» διερωτήθηκε.

Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει υιοθετήσει τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ, ο οποίος διαχωρίζει το πλεόνασμα από τα διαθέσιμα κονδύλια για κοινωνικές δαπάνες. «Εμείς είχαμε 1,76 δισ. ευρώ. Αν είχαμε 1,77, θα το δίναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να πει ποιους και πόσο θα φορολογούσε.

«Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η εντολή της κυβέρνησης από τον ελληνικό λαό ήταν να μην αυξήσει τη φορολογία. «Εσείς όταν κυβερνήσατε, είπατε ότι θα φορολογήσετε τον πλούτο. Η εμπειρία του ελληνικού λαού ήταν η φορολόγηση της μεσαίας τάξης», κατέληξε ο υπουργός.