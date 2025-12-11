Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την εκλογή του στην ηγεσία του Eurogroup, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών και αναφερόμενος στα μαθήματα της ελληνικής κρίσης, τα οποία χαρακτήρισε «θεμελιωδώς ευρωπαϊκά».

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη των ομολόγων του. «Αποτελεί βαθιά τιμή η εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου. Τους ευχαριστώ ειλικρινά για την εμπιστοσύνη και το πνεύμα συνεργασίας», δήλωσε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον απερχόμενο πρόεδρο Πασκάλ Ντόναχιου και στον Βέλγο υπουργό Οικονομικών Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, που διεκδίκησε επίσης τη θέση.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ενότητα και κοινούς στόχους, με σεβασμό στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Αναφέρθηκε στα «μαθήματα» που, όπως είπε, σκέφτηκε ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, σημειώνοντας πως οι παλιοί διαχωρισμοί μεταξύ βορρά και νότου ή ανατολής και δύσης έχουν πλέον υποχωρήσει.

«Οι προκλήσεις είναι περίπου οι ίδιες: αμυντικές, μετά την εισβολή της Ρωσίας, τεχνολογικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες. Οι πολιτικές θα πρέπει να είναι επίσης κοινές», ανέφερε, προσθέτοντας πως «ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά η στρατηγική μας πρέπει να είναι περισσότερη συνεργασία».

Αναφορά στην ελληνική κρίση

Ο υπουργός Οικονομικών έκανε ειδική μνεία στην Ελλάδα και στην περίοδο της κρίσης. «Πριν από 10 χρόνια, η συζήτηση στις Βρυξέλλες ήταν αν θα φύγει η Ελλάδα από την ευρωζώνη. Η Ελλάδα άντεξε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε, αυτό αποτελεί απόδειξη «της συλλογικής δύναμης του λαού, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης με την παροχή βοήθειας στις πιο δεινές στιγμές», αλλά και της νοοτροπίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη «να κάνει μεταρρυθμίσεις και αλλαγές». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη «συλλογική κατανόηση μιας γενιάς να μεταβολίσει πλήρως τους κινδύνους του εφησυχασμού και τις ευκαιρίες της μεταρρύθμισης».

«Το μάθημα δεν είναι εθνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό», υπογράμμισε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, καταλήγοντας: «Θα προσεγγίσω αυτή την ευθύνη με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, δεσμευμένος να δουλεύω με όλα τα κράτη-μέλη για σημαντικά αποτελέσματα για τους πολίτες, προκειμένου να ενισχύσουμε τα θεμέλια μιας ισχυρής, σίγουρης και έτοιμης για το μέλλον Ευρώπης».