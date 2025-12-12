Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Καραγιώργη Σερβίας, στο Σύνταγμα, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για πιθανή πυρκαγιά σε χώρο γραφείων τράπεζας.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ αστυνομικοί διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και των συνεργείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επρόκειτο τελικά για φωτιά, αλλά για σπινθήρες από βραχυκύκλωμα σε πλαστική καλωδίωση. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Η κυκλοφορία στην Καραγιώργη Σερβίας αποκαταστάθηκε πλήρως στις 20:35, επαναφέροντας την ομαλότητα στο κέντρο της Αθήνας.