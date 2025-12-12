Διπλή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Πάφο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Η πρώτη δόνηση, μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, διήρκεσε περίπου 7 έως 10 δευτερόλεπτα, ενώ ακολούθησε δεύτερη, 4 Ρίχτερ, διάρκειας 3 με 4 δευτερολέπτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, το επίκεντρο των σεισμών εντοπίστηκε περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου, με εστιακό βάθος 19 χιλιομέτρων.