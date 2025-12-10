Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Χοκάιντο, στη βόρεια Ιαπωνία, με εστιακό βάθος 57 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές ή κίνδυνος τσουνάμι.
Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ηρακλείου και η παρακώληση της κυκλοφορίας προκάλεσε σειρά δημοσιευμάτων στα Διεθνή Μέσα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα. Φυσικά από κανένα άρθρο δεν παραλείπεται η αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Κίνα δημοσιογράφοι καλύπτουν τα επεισόδια και το κλείσιμο των δρόμων και ιστότοποι αναμεταδίδουν τις […]
Ύστερα από εβδομάδες σεναρίων και φημών, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ανακοίνωσε ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ταξιδεύει προς το Όσλο προκειμένου να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης. «Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραστεί στην τελετή σήμερα», αναφέρει το Ινστιτούτο στη σημερινή του ανακοίνωση. Παρότι δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην […]
Το Κρεμλίνο χαιρέτισε σήμερα τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Politico ότι η Ρωσία «είχε πάντα» στρατιωτικό πλεονέκτημα στο μέτωπο της Ουκρανίας. «Από πολλές απόψεις, [οι δηλώσεις του Τραμπ] όσον αφορά την ένταξη [της Ουκρανίας] στο ΝΑΤΟ, τα εδάφη και το γεγονός ότι η Ουκρανία […]
Η Βενεζουελανή Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ασφαλής και θα είναι σήμερα στο Όσλο για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, ανακοίνωσε σήμερα το νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ.
Η Δούκισσα του Σάσεξ, Mέγκαν Μαρκλ, φέρεται να έστειλε επιστολή στον άρρωστο πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στις Φιλιππίνες, ύστερα από δημόσια έκκλησή του να συμφιλιωθούν πριν πεθάνει. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, η 44χρονη Δούκισσα έστειλε την επιστολή μέσω «αξιόπιστων και έμπιστων επαφών», και το γράμμα βρίσκεται […]