Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Χοκάιντο, στη βόρεια Ιαπωνία, με εστιακό βάθος 57 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές ή κίνδυνος τσουνάμι.

Η σεισμιική δόνηση σημειώθηκε στην ίδια ευρύτερη περιοχή όπου είχε καταγραφεί σεισμός 7,6 Ρίχτερ την Δευτέρα. Στην Ιαπωνία καταγράφονται κάθε χρόνιο 1.500 σεισμοί Η Ιαπωνία είναι μια χώρα με 125 εκατομμύρια κατοίκους και καταγράφονται περίπου 1.500 αισθητοί σεισμοί κάθε χρόνο. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς, ωστόσο οι ζημιές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με το σημείο του επίκεντρου και το εστιακό βάθος του σεισμού. Τον Ιανουάριο, ομάδα επιστημόνων που συμβουλεύει την κυβέρνηση αύξησε ελαφρά την πιθανότητα εκδήλωσης ενός μείζονος σεισμού στο ρήγμα Νάνκαϊ, στα ανοικτά της Ιαπωνίας, μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, εκτιμώντας την πλέον στο 75-82%. Τέλος, τον Μάρτιο, η κυβέρνηση δημοσιοποίησε νέα εκτίμηση, προειδοποιώντας ότι ένας τέτοιος «μεγασεισμός» και το τσουνάμι που θα προκαλούσε θα μπορούσαν να κοστίσουν τη ζωή σε έως 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσουν ζημιές ύψους έως 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.