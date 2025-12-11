Περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη μητροπολιτική περιοχή του Σάο Πάολο, μετά την ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την πόλη. Οι θυελλώδεις άνεμοι έφτασαν τα 98 χιλιόμετρα την ώρα και η καταιγίδα κράτησε 12 ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις πτήσεις και την υδροδότηση.

Η εταιρεία κοινής ωφελείας Enel ανέφερε ότι περίπου 2 εκατομμύρια καταναλωτές είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην κορύφωση της καταιγίδας, προσθέτοντας ότι η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε 500.000 πελάτες.

Η ρυθμιστική αρχή Aneel ζήτησε από την Enel «να δώσει ενδελεχείς εξηγήσεις σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν».

Η εταιρεία υδροδότησης Sabesp προειδοποίησε ότι η διακοπή του ρεύματος προκάλεσε δυσλειτουργίες στις αντλίες, με αποτέλεσμα ορισμένες συνοικίες να επηρεαστούν. Όπως εξήγησε η Sabesp: «Το μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα για την άντληση του νερού επηρέασε πολύ το σύστημα. Ο εφοδιασμός επανέρχεται σταδιακά».

Προβλήματα καταγράφηκαν και στις αερομεταφορές. Η αεροπορική εταιρεία Aena ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο Congonhas παραμένει ανοικτό σήμερα, αλλά υπήρξαν «31 ακυρώσεις δρομολογίων στις αφίξεις και 15 στις αναχωρήσεις, μετά την ακύρωση χθες 181 πτήσεων».

Στο διεθνές αεροδρόμιο Guarulhos, από χθες έχουν ακυρωθεί «61 πτήσεις και 56 αναχωρήσεις», ενώ οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά από νωρίς σήμερα το πρωί.

