Περίπου 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη μητροπολιτική περιοχή του Σάο Πάολο, μετά την ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την πόλη. Οι θυελλώδεις άνεμοι έφτασαν τα 98 χιλιόμετρα την ώρα και η καταιγίδα κράτησε 12 ώρες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις πτήσεις και την υδροδότηση.

TERRIBLE | 🇧🇷😰 🔹Imágenes del terrible ciclón extratropical que golpeó a la ciudad de San Pablo, en Brasil. 🔹Los vientos llegaron a ser tan fuertes que literalmente partían árboles enormes al medio. 🔹El Parque Ibirapuera, principal pulmón verde de la ciudad, fue uno de los… pic.twitter.com/Nbc0eXN6ud — El Nacional (@elnacionalpy) December 11, 2025

Η εταιρεία κοινής ωφελείας Enel ανέφερε ότι περίπου 2 εκατομμύρια καταναλωτές είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην κορύφωση της καταιγίδας, προσθέτοντας ότι η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε 500.000 πελάτες.

O ciclone extratropical que atingiu o Sul do Brasil chegou a São Paulo provocando fortes rajadas de vento e causando estragos na capital e na Região Metropolitana ao longo desta quarta-feira, 10. Saiba mais em #VEJA: https://t.co/5KVB0b01s6 Imagens: Reprodução/@fgarcx;… pic.twitter.com/gyljL20yro — VEJA (@VEJA) December 10, 2025

Η ρυθμιστική αρχή Aneel ζήτησε από την Enel «να δώσει ενδελεχείς εξηγήσεις σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν».

Η εταιρεία υδροδότησης Sabesp προειδοποίησε ότι η διακοπή του ρεύματος προκάλεσε δυσλειτουργίες στις αντλίες, με αποτέλεσμα ορισμένες συνοικίες να επηρεαστούν. Όπως εξήγησε η Sabesp: «Το μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα για την άντληση του νερού επηρέασε πολύ το σύστημα. Ο εφοδιασμός επανέρχεται σταδιακά».

Ciclone provoca ventos fortes e calor de 35 ºC no litoral de SP; veja destruição pic.twitter.com/rLTEhCul23 — Portal Costa Norte (@costanortenews) December 10, 2025

Προβλήματα καταγράφηκαν και στις αερομεταφορές. Η αεροπορική εταιρεία Aena ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο Congonhas παραμένει ανοικτό σήμερα, αλλά υπήρξαν «31 ακυρώσεις δρομολογίων στις αφίξεις και 15 στις αναχωρήσεις, μετά την ακύρωση χθες 181 πτήσεων».

Στο διεθνές αεροδρόμιο Guarulhos, από χθες έχουν ακυρωθεί «61 πτήσεις και 56 αναχωρήσεις», ενώ οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά από νωρίς σήμερα το πρωί.