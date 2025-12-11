Αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα πέταξαν σε σχηματισμό με ιαπωνικά καταδιωκτικά πάνω από τη θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τόκιο. Η κοινή αυτή επιχείρηση θεωρείται επίδειξη ισχύος μετά τα πρόσφατα αεροναυτικά γυμνάσια της Ρωσίας και της Κίνας γύρω από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες «επαναβεβαίωσαν τη σθεναρή αποφασιστικότητά τους να αποτρέψουν οποιαδήποτε μονομερή προσπάθεια αλλαγής του status quo διά της βίας» και επιβεβαίωσαν την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεών τους, όπως αναφέρει δελτίο Τύπου του ιαπωνικού υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο αμερικανικά βομβαρδιστικά τύπου B-52 πέταξαν σε σχηματισμό με έξι ιαπωνικά μαχητικά αεροσκάφη. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την κοινή πτήση κινεζικών και ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών πάνω από την Ανατολική Σινική Θάλασσα και τον δυτικό Ειρηνικό.

Παράλληλα, η Κίνα πραγματοποίησε χωριστά αεροναυτικά γυμνάσια, στη διάρκεια των οποίων οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις απογείωσαν καταδιωκτικά εσπευσμένα και κατήγγειλαν ότι κινεζικά αεροσκάφη τα «φώτισαν» με ραντάρ ελέγχου πυρός.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης ότι απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη, όταν κινεζικά και ρωσικά αεροπλάνα εισήλθαν στη ζώνη αντιαεροπορικής άμυνάς της.

Κλιμάκωση εντάσεων στην Ανατολική Ασία

Η νέα αυτή κλιμάκωση σημειώνεται ενώ αυξάνονται οι εντάσεις στην περιοχή, μετά τις δηλώσεις της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι. Η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι η χώρα της θα επενέβαινε σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας κατά της Ταϊβάν.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την επανένωσή της με την ηπειρωτική χώρα. Η νήσος απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από την ιαπωνική επικράτεια και περιβάλλεται από θαλάσσιες οδούς κρίσιμες για το Τόκιο.