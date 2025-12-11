Φανέλα βασικού στον Μίλος Πάντοβιτς έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ, ενώ άφησε στον πάγκο τον Μπακασέτα και επέλεξε στο “10” τον Τζούριτσιτς. Στις αρχικές επιλογές και ο Λαφόν, ο οποίος θα υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού στο σημαντικό εντός έδρας παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.
Η σύνθεση της Βικτόρια Πλζεν: Βίγκελε, Τζεμέλκα, Ντουέ, Ντόσκι, Μέμιτς, Λάντρα, Τσερβ, Βαλέντα, Βισίνσκι, Άντου, Ντουροσίνμι.